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حريق يلتهم "جمعية خيرية بالليث".. و"المدني" يتدخل

أتى على الأجهزة والمحتويات دون إصابات بين العاملين

التهم حريق شب داخل غرفة مطبخ بجمعية البر الخيرية بمركز جدم شرقي محافظة الليث، كل الأجهزة والمحتويات، فيما هرب الموظفون من النيران دون إصابات، وتدخل الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

وفي التفاصيل، فإن الدفاع المدني بمحافظة الليث باشر، صباح اليوم، بلاغاً حول نشوب حريق في مبنى جمعية البر الخيرية بمركز جدم، ولم يسفر عن إصابات في الأرواح.

وبحسب المعلومات فإن الحريق شب في البداية داخل غرفة مطبخ وتطور حتى وصل أجزاء عدة من أروقة الجمعية، حيث تعرضت أجهزة ومحتويات الجمعية للتلف من أثر النيران.

وأسهم بُعد مسافة مقر الدفاع المدني عن موقع الحريق شرقي المحافظة إلى انتشار ألسنة اللهب لتلتهم أجزاء كبيرة من الجمعية، وسط فرار الموظفين الذين لم يتمكنوا من إطفاء النيران.

وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع فور تلقيها البلاغ، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مسبباته.

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حريق يلتهم "جمعية خيرية بالليث".. و"المدني" يتدخل
سبق

التهم حريق شب داخل غرفة مطبخ بجمعية البر الخيرية بمركز جدم شرقي محافظة الليث، كل الأجهزة والمحتويات، فيما هرب الموظفون من النيران دون إصابات، وتدخل الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

وفي التفاصيل، فإن الدفاع المدني بمحافظة الليث باشر، صباح اليوم، بلاغاً حول نشوب حريق في مبنى جمعية البر الخيرية بمركز جدم، ولم يسفر عن إصابات في الأرواح.

وبحسب المعلومات فإن الحريق شب في البداية داخل غرفة مطبخ وتطور حتى وصل أجزاء عدة من أروقة الجمعية، حيث تعرضت أجهزة ومحتويات الجمعية للتلف من أثر النيران.

وأسهم بُعد مسافة مقر الدفاع المدني عن موقع الحريق شرقي المحافظة إلى انتشار ألسنة اللهب لتلتهم أجزاء كبيرة من الجمعية، وسط فرار الموظفين الذين لم يتمكنوا من إطفاء النيران.

وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع فور تلقيها البلاغ، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مسبباته.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
02:23 PM

حريق يلتهم "جمعية خيرية بالليث".. و"المدني" يتدخل

أتى على الأجهزة والمحتويات دون إصابات بين العاملين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
2,176

التهم حريق شب داخل غرفة مطبخ بجمعية البر الخيرية بمركز جدم شرقي محافظة الليث، كل الأجهزة والمحتويات، فيما هرب الموظفون من النيران دون إصابات، وتدخل الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

وفي التفاصيل، فإن الدفاع المدني بمحافظة الليث باشر، صباح اليوم، بلاغاً حول نشوب حريق في مبنى جمعية البر الخيرية بمركز جدم، ولم يسفر عن إصابات في الأرواح.

وبحسب المعلومات فإن الحريق شب في البداية داخل غرفة مطبخ وتطور حتى وصل أجزاء عدة من أروقة الجمعية، حيث تعرضت أجهزة ومحتويات الجمعية للتلف من أثر النيران.

وأسهم بُعد مسافة مقر الدفاع المدني عن موقع الحريق شرقي المحافظة إلى انتشار ألسنة اللهب لتلتهم أجزاء كبيرة من الجمعية، وسط فرار الموظفين الذين لم يتمكنوا من إطفاء النيران.

وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع فور تلقيها البلاغ، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مسبباته.

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