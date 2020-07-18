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جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة

تشتمل على "ماجستير الأمن السيبراني وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي"

أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة، التي وافق عليها مجلس الجامعة أخيرًا، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، حتى يوم الثلاثاء السابع من شهر ذي الحجة.

وقال عميد الدراسات العليا الدكتور زياد الحمام: برامج الدراسات العليا التي ستكون متاحة على بوابة القبول الإلكترونية، هي: ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي المقدّمان من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وماجستير تقنيات التعليم المقدّم من كلية التربية، وماجستير الإعلام المقدّم من كلية الآداب.

وأضاف: هذه البرامج المستحدثة تأتي استكمالاً لمنظومة برامج الدراسات العليا في الجامعة التي قفز عددها في السنوات الأخيرة لتبلغ حتى الآن 68 برنامجًا في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أنها ثمرة ونتاج مشروع الجامعة في تطوير برامج الدراسات العليا الذي يحظى بدعم وإشراف من إدارة الجامعة، والذي يهدف إلى تقديم برامج دراسات عليا تستوعب الطلب المتزايد عليها، وتلبي الاحتياجات المعرفية والتنموية المختلفة في إطار هوية الجامعة الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030م.

وأردف: الجامعة تعمل حالياً على استكمال إجراءات إعلان فتح برامج جديدة في المستقبل القريب، منها: برنامج ماجستير مقدم من كلية طب الأسنان في تخصص صحة الفم العامة، وبرنامج ماجستير مقدم من كلية الحقوق في تخصص القانون الخاص، وثلاثة برامج ماجستير مقدمة من كلية التربية في تخصص الطفولة المبكرة، ومناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وتقنيات التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب دبلوم عال في مصادر التعلم الإلكترونية، إضافة إلى عدة برامج ماجستير في التخصصات الهندسية مقدمة من كلية الهندسة.

يُذكر أن استكمال عمليات القبول والمفاضلة ستتم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وستبدأ الدراسة في البرامج المستحدثة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441 / 1442هـ، وللتعرف على البرامج المستحدثة وخططها الدراسية على الجميع زيارة موقع الجامعة.

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جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة، التي وافق عليها مجلس الجامعة أخيرًا، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، حتى يوم الثلاثاء السابع من شهر ذي الحجة.

وقال عميد الدراسات العليا الدكتور زياد الحمام: برامج الدراسات العليا التي ستكون متاحة على بوابة القبول الإلكترونية، هي: ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي المقدّمان من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وماجستير تقنيات التعليم المقدّم من كلية التربية، وماجستير الإعلام المقدّم من كلية الآداب.

وأضاف: هذه البرامج المستحدثة تأتي استكمالاً لمنظومة برامج الدراسات العليا في الجامعة التي قفز عددها في السنوات الأخيرة لتبلغ حتى الآن 68 برنامجًا في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أنها ثمرة ونتاج مشروع الجامعة في تطوير برامج الدراسات العليا الذي يحظى بدعم وإشراف من إدارة الجامعة، والذي يهدف إلى تقديم برامج دراسات عليا تستوعب الطلب المتزايد عليها، وتلبي الاحتياجات المعرفية والتنموية المختلفة في إطار هوية الجامعة الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030م.

وأردف: الجامعة تعمل حالياً على استكمال إجراءات إعلان فتح برامج جديدة في المستقبل القريب، منها: برنامج ماجستير مقدم من كلية طب الأسنان في تخصص صحة الفم العامة، وبرنامج ماجستير مقدم من كلية الحقوق في تخصص القانون الخاص، وثلاثة برامج ماجستير مقدمة من كلية التربية في تخصص الطفولة المبكرة، ومناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وتقنيات التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب دبلوم عال في مصادر التعلم الإلكترونية، إضافة إلى عدة برامج ماجستير في التخصصات الهندسية مقدمة من كلية الهندسة.

يُذكر أن استكمال عمليات القبول والمفاضلة ستتم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وستبدأ الدراسة في البرامج المستحدثة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441 / 1442هـ، وللتعرف على البرامج المستحدثة وخططها الدراسية على الجميع زيارة موقع الجامعة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
01:25 PM

جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة

تشتمل على "ماجستير الأمن السيبراني وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة، التي وافق عليها مجلس الجامعة أخيرًا، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، حتى يوم الثلاثاء السابع من شهر ذي الحجة.

وقال عميد الدراسات العليا الدكتور زياد الحمام: برامج الدراسات العليا التي ستكون متاحة على بوابة القبول الإلكترونية، هي: ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي المقدّمان من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وماجستير تقنيات التعليم المقدّم من كلية التربية، وماجستير الإعلام المقدّم من كلية الآداب.

وأضاف: هذه البرامج المستحدثة تأتي استكمالاً لمنظومة برامج الدراسات العليا في الجامعة التي قفز عددها في السنوات الأخيرة لتبلغ حتى الآن 68 برنامجًا في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أنها ثمرة ونتاج مشروع الجامعة في تطوير برامج الدراسات العليا الذي يحظى بدعم وإشراف من إدارة الجامعة، والذي يهدف إلى تقديم برامج دراسات عليا تستوعب الطلب المتزايد عليها، وتلبي الاحتياجات المعرفية والتنموية المختلفة في إطار هوية الجامعة الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030م.

وأردف: الجامعة تعمل حالياً على استكمال إجراءات إعلان فتح برامج جديدة في المستقبل القريب، منها: برنامج ماجستير مقدم من كلية طب الأسنان في تخصص صحة الفم العامة، وبرنامج ماجستير مقدم من كلية الحقوق في تخصص القانون الخاص، وثلاثة برامج ماجستير مقدمة من كلية التربية في تخصص الطفولة المبكرة، ومناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وتقنيات التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب دبلوم عال في مصادر التعلم الإلكترونية، إضافة إلى عدة برامج ماجستير في التخصصات الهندسية مقدمة من كلية الهندسة.

يُذكر أن استكمال عمليات القبول والمفاضلة ستتم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وستبدأ الدراسة في البرامج المستحدثة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441 / 1442هـ، وللتعرف على البرامج المستحدثة وخططها الدراسية على الجميع زيارة موقع الجامعة.

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