"الأرصاد": التنسيق مستمر لمتابعة العمل في الأماكن المكشوفة مع ارتفاع الحرارة

بعد التوقعات بأن يكون أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن التنسيق مستمر مع جميع القطاعات المعنية في حالة التوقع بتجاوز درجات الحرارة المعدلات المسوح بها بالعمل في الأماكن المكشوفة.



وأشار المركز إلى أن التركيز سيكون بوجه خاص، في أوقات الذروة بين "12 - 3" عصراً .



وكان الناطق الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، قد كشف أن أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.



وقال "القحطاني": أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة ، "وجدة " تتصدر مدن المملكة بأعلى #درجة_حرارة بلغت ٥٢.٣ ْ ْفي الظل عام ٢٠١٠م وتُعد الثانية عالمياً بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت ٥٣.٥ ْ في نفس العام.