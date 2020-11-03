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"وفرت وأنورت" من خلال هاتفك.. تطبيق "تأكد" يتيح لك التحقق من "كفاءة الإنارة"

بإمكان الجمهور تجربة التطبيق مع الحملة الحالية

يسهم تطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في التحقق من معلومات "بطاقة كفاءة الطاقة" للمبات الإنارة المنزلية والمرافق العامة والمحال التجارية والاستراحات.

وتكمن الفكرة الرئيسة في البرنامج في مساعدة المستهلك في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات والإنارة، إضافة إلى علامة الجودة.

ويمكن للمستهلك عند فتح البرنامج مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع "QR" لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

وهناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أية مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

ويمكن للجمهور تجربة التطبيق مع حملة الإنارة الحالية "وفرت وأنورت".

ويهدف التطبيق إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك، المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.


الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"وفرت وأنورت" من خلال هاتفك.. تطبيق "تأكد" يتيح لك التحقق من "كفاءة الإنارة"
سبق

يسهم تطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في التحقق من معلومات "بطاقة كفاءة الطاقة" للمبات الإنارة المنزلية والمرافق العامة والمحال التجارية والاستراحات.

وتكمن الفكرة الرئيسة في البرنامج في مساعدة المستهلك في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات والإنارة، إضافة إلى علامة الجودة.

ويمكن للمستهلك عند فتح البرنامج مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع "QR" لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

وهناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أية مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

ويمكن للجمهور تجربة التطبيق مع حملة الإنارة الحالية "وفرت وأنورت".

ويهدف التطبيق إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك، المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.


03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
10:34 PM

"وفرت وأنورت" من خلال هاتفك.. تطبيق "تأكد" يتيح لك التحقق من "كفاءة الإنارة"

بإمكان الجمهور تجربة التطبيق مع الحملة الحالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسهم تطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في التحقق من معلومات "بطاقة كفاءة الطاقة" للمبات الإنارة المنزلية والمرافق العامة والمحال التجارية والاستراحات.

وتكمن الفكرة الرئيسة في البرنامج في مساعدة المستهلك في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات والإنارة، إضافة إلى علامة الجودة.

ويمكن للمستهلك عند فتح البرنامج مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع "QR" لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

وهناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أية مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

ويمكن للجمهور تجربة التطبيق مع حملة الإنارة الحالية "وفرت وأنورت".

ويهدف التطبيق إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك، المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.


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