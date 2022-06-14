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السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل

أصدرها مجلس السفر العالمي

كشف المجلس العالمي للسفر عبر موقعه الإلكتروني عن الوجهات الأكثر أمانًا للسفر في الصيف 2020؛ وفق بروتوكولات سلامة العاملين في القطاع السياحي والزائرين؛ مؤكدًا أن السعودية وجهة آمنة للسفر والسياحة.

ويقدم البروتوكول الصحي في المملكة لمكافحة الوباء، سلسلة من التدابير والامتثال لمعايير النظافة والسلامة الصحية؛ وذلك بهدف منع أي احتمال لانتشار الفيروسات التاجية.

ويشمل البروتوكول الصحي إعادة إنعاش القطاع السياحي لكامل سلسلة النشاطات السياحية، كما أدخلت المملكة بروتوكولات أمنية خاصة بالأفراد والمجموعات، بالإضافة إلى بعض الوجهات الأوروبية مثل مدريد وإشبيلية وبرشلونة أيضًا كوجهات آمنة للسياح.

وقال المجلس: إن بروتوكولات السلامة التي وافقت عليها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ستساعد المسافرين على اختيار مكان للإقامة فيه، والذي سيلبي المعايير الدولية للنظافة والصحة.

المجلس العالمي للسفر السعودية

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل
سبق

كشف المجلس العالمي للسفر عبر موقعه الإلكتروني عن الوجهات الأكثر أمانًا للسفر في الصيف 2020؛ وفق بروتوكولات سلامة العاملين في القطاع السياحي والزائرين؛ مؤكدًا أن السعودية وجهة آمنة للسفر والسياحة.

ويقدم البروتوكول الصحي في المملكة لمكافحة الوباء، سلسلة من التدابير والامتثال لمعايير النظافة والسلامة الصحية؛ وذلك بهدف منع أي احتمال لانتشار الفيروسات التاجية.

ويشمل البروتوكول الصحي إعادة إنعاش القطاع السياحي لكامل سلسلة النشاطات السياحية، كما أدخلت المملكة بروتوكولات أمنية خاصة بالأفراد والمجموعات، بالإضافة إلى بعض الوجهات الأوروبية مثل مدريد وإشبيلية وبرشلونة أيضًا كوجهات آمنة للسياح.

وقال المجلس: إن بروتوكولات السلامة التي وافقت عليها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ستساعد المسافرين على اختيار مكان للإقامة فيه، والذي سيلبي المعايير الدولية للنظافة والصحة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
02:13 PM

السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل

أصدرها مجلس السفر العالمي

A A A
خالد خليل - الرياض
1
1,851

كشف المجلس العالمي للسفر عبر موقعه الإلكتروني عن الوجهات الأكثر أمانًا للسفر في الصيف 2020؛ وفق بروتوكولات سلامة العاملين في القطاع السياحي والزائرين؛ مؤكدًا أن السعودية وجهة آمنة للسفر والسياحة.

ويقدم البروتوكول الصحي في المملكة لمكافحة الوباء، سلسلة من التدابير والامتثال لمعايير النظافة والسلامة الصحية؛ وذلك بهدف منع أي احتمال لانتشار الفيروسات التاجية.

ويشمل البروتوكول الصحي إعادة إنعاش القطاع السياحي لكامل سلسلة النشاطات السياحية، كما أدخلت المملكة بروتوكولات أمنية خاصة بالأفراد والمجموعات، بالإضافة إلى بعض الوجهات الأوروبية مثل مدريد وإشبيلية وبرشلونة أيضًا كوجهات آمنة للسياح.

وقال المجلس: إن بروتوكولات السلامة التي وافقت عليها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ستساعد المسافرين على اختيار مكان للإقامة فيه، والذي سيلبي المعايير الدولية للنظافة والصحة.

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