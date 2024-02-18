"استيقظي يا أمي".. فيديو اللحظة المؤلمة يكشف حقيقة ما حدث

عند مغيب الشمس جاء بعض الرجال وحملوها على محفة

"استيقظي يا أمي"، كان صغير قرد اللانغور الذهبي يدور حول أمه الراقدة قرب غابة هندية، وهو يردد في نفسه: "ماذا حدث لها؟ كانت تسير معي وفجأة سقطت على الأرض وصمتت"، ويروح الصغير يهز أمه، يتحسسها.. يشمها؛ لكن دون جدوى.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع هذا المشهد المؤلم الساعة الثالثة بعد عصر يوم الأربعاء الماضي، قرب غابة "كاكوجانا" في مدينة بونجايجاون بولاية أسام، شمالي شرق الهند.

وتنقل الصحيفة عن مصادر محلية، أن قردة اللانغور الأم تعرّضت لحادث صعق بالكهرباء أثناء سيرها برفقة صغيرها؛ فسقطت ميتة بينما نجا الصغير.

ويظهر الصغير في الفيديو وهو لا يدرك ما حدث لأمه، كان يدور حولها كما اعتاد أن يفعل وهي حية؛ لكنها هذه المرة لم تمد يدها لتداعبه أو تمنحه الطعام، كان يهزها.. يتحسسها.. يتشممها، فهي مركز الكون والحياة له وهو الصغير الجاهل بدنياه.

ويستمر الفيديو مع تعالي الأصوات واقتراب الناس من الصغير وأمه.

وعند مغيب الشمس جاء بعض الرجال وحملوا الأم الميتة على محفة من كيس قماش، ورحلوا بها، ولا نعرف ماذا جرى للصغير في النهاية؛ حسب "الديلي ميل".

جدير بالذكر، أن قرد اللانغور الذهبي، يعيش في منطقة صغيرة بغرب ولاية أسام بالهند وفي التلال المجاورة لجبال بوتان السوداء، وهو واحد من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في الهند؛ حيث يوجد منه حاليًا حوالى 6 آلاف قرد فقط.