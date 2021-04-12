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الصداع في بداية رمضان.. 4 نصائح للتغلب على المشكلة

بسبب الجفاف وقلة الكافيين والسكر

يعدّ الصداع من أبرز الأزمات التي قد يتعرّض لها بعض الصائمين، خصوصاً في الأيام من شهر رمضان المبارك، إذ قد يتسبب الجفاف، والابتعاد عن الكافيين، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وقلة النوم في الإصابة بهذه المشكلة المؤرقة.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، يقدم أطباء ومختصون عدداً من النصائح للتغلب على نوبات الصداع خلال الصيام، وهنا أربع من أبرزها:

* تناول الكربوهيدرات المعقّدة للحفاظ على مستوى السكر في الدم، تحتوي وتوجد الكربوهيدرات المعقدة في الخضراوات والفواكه والنشويات والبقوليات، وتمد الجسم بالسكريات والفيتامينات والمعادن والألياف.

* شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء في فترة ما بعد الإفطار حتى السحور.

* الحصول على سبع ساعات من النوم كل يوم، ومحاولة المحافظة على ذلك.

* اتباع روتين ثابت خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما يمنح الجسم راحة، وبالتالي الوقاية من نوبات الصداع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصداع في بداية رمضان.. 4 نصائح للتغلب على المشكلة
سبق

يعدّ الصداع من أبرز الأزمات التي قد يتعرّض لها بعض الصائمين، خصوصاً في الأيام من شهر رمضان المبارك، إذ قد يتسبب الجفاف، والابتعاد عن الكافيين، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وقلة النوم في الإصابة بهذه المشكلة المؤرقة.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، يقدم أطباء ومختصون عدداً من النصائح للتغلب على نوبات الصداع خلال الصيام، وهنا أربع من أبرزها:

* تناول الكربوهيدرات المعقّدة للحفاظ على مستوى السكر في الدم، تحتوي وتوجد الكربوهيدرات المعقدة في الخضراوات والفواكه والنشويات والبقوليات، وتمد الجسم بالسكريات والفيتامينات والمعادن والألياف.

* شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء في فترة ما بعد الإفطار حتى السحور.

* الحصول على سبع ساعات من النوم كل يوم، ومحاولة المحافظة على ذلك.

* اتباع روتين ثابت خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما يمنح الجسم راحة، وبالتالي الوقاية من نوبات الصداع.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:22 PM

الصداع في بداية رمضان.. 4 نصائح للتغلب على المشكلة

بسبب الجفاف وقلة الكافيين والسكر

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,084

يعدّ الصداع من أبرز الأزمات التي قد يتعرّض لها بعض الصائمين، خصوصاً في الأيام من شهر رمضان المبارك، إذ قد يتسبب الجفاف، والابتعاد عن الكافيين، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وقلة النوم في الإصابة بهذه المشكلة المؤرقة.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، يقدم أطباء ومختصون عدداً من النصائح للتغلب على نوبات الصداع خلال الصيام، وهنا أربع من أبرزها:

* تناول الكربوهيدرات المعقّدة للحفاظ على مستوى السكر في الدم، تحتوي وتوجد الكربوهيدرات المعقدة في الخضراوات والفواكه والنشويات والبقوليات، وتمد الجسم بالسكريات والفيتامينات والمعادن والألياف.

* شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء في فترة ما بعد الإفطار حتى السحور.

* الحصول على سبع ساعات من النوم كل يوم، ومحاولة المحافظة على ذلك.

* اتباع روتين ثابت خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما يمنح الجسم راحة، وبالتالي الوقاية من نوبات الصداع.

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