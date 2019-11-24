صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.
شرطة الرياض تطيح بمواطن أساء للذات الإلهية
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.
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شرطة الرياض تطيح بمواطن أساء للذات الإلهيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-24
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
06:06 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
06:40 PM
شرطة الرياض تطيح بمواطن أساء للذات الإلهية
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.
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