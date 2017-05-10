"أوقاف الضحيان" تتبرع بـ50 ألف ريال لدعم مبادرة "نحن معك"

تنفِّذها "رفاء" لتوفير سلال غذائية لـ200 أسرة بمكة المكرمة

تلقت جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رفاء) تبرُّع أوقاف الضحيان بمبلغ خمسين ألف ريال دعمًا لمبادرة (نحن معك) التي تنفذها الجمعية لتخفيف آثار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المستشار المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي أن الجمعية أطلقت مبادرة (نحن معك) لدعم الأسر التي تأثرت أعمال عائليها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير سلال غذائية متكاملة، يتم تقديمها للأسر من خلال لجان ميدانية متخصصة، وبإشراف مركز التنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا المبلغ سيوفر سلالاً غذائية لما يزيد على (200) أسرة في حيَّي الهجرة والحسينية.

وقدم "المدخلي" شكره لأوقاف الضحيان لدعمها المبادرة، ودعم برامج الجمعية في خدمة المجتمع المكي. وقد تحقق لها شرف الزمان بالإنفاق في هذا الشهر الكريم، وشرف العمل وهو الإنفاق في دعم الأعمال الخيرية، وشرف المكان؛ فالمبادرة تنفَّذ في أقدس بقعة في مكة المكرمة.

ودعا الله أن يجزي القائمين على أوقاف الضحيان كل خير، ويبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم.‏‫