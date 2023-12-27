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تعرّف على أشهر جبال مكة الـ 13.. تطويرها يهدف إلى تحسين تجربة الزائر

المشروع يأتي وفق منظومة عمل متكاملة توفر الخدمات المعرفية والثقافية

تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على مشروع العناية بالمواقع التاريخية في ‫مكة المكرمة المشاعر المقدسة وتطويرها وتأهيلها لتسهيل الوصول إليها، وفق منظومة عمل متكاملة توفر الخدمات المعرفية والثقافية لتحسين تجربة الزائر.

‏وتحتضن مكة المكرمة جبالاً وأودية ومواقع ارتبطت بتاريخ هذه البقعة الطاهرة؛ حيث يعتبر من أشهر جبالها المحيطة بالمسجد الحرام، جبل أبي قُبيس الذي يقع بين أجياد الصغير وشعب علي رضي الله عنه ويطل على المسجد الحرام من الناحية الشرقية ويشرف على جبل الصفا وهو أقرب الجبال إلى الكعبة المشرفة، يرتفع قرابة 461 متراً عن سطح البحر الأحمر.
وهناك جبل قيقعان الذي يشرف على المسجد الحرام من الشمال والشمال الغربي، وجبل الصفا يقع داخل المسجد الحرام في الجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة المشرفة.
ويتواجد جبل المروة الذي يقع داخل المسجد الحرام في الجهة الشمالية الشرقية من الكعبة المشرفة، وأخيراً جبل خندمة أو الخنادم وهو من جبال مكة الشرقية، المطل على جبل ثور ويبلغ ارتفاع عن سطح البحر قرابة 589 متراً.

وعن أشهر الجبال في أعالي مكة، يوجد جبل أذاخر، يقع شمال المسجد الحرام وشمال مقابر المعلاة ويشكل سلسلة جبال على الأبطح من الشمال وعلى شارع الحج ومنطقة المعابدة من الغرب، ويبلغ ارتفاعه 364 متراً، وجبل ثبير غينا ويقع في الناحية الشمالية الشرقية للمسجد الحرام ويقابل جبل حراء مشرفاً على حي العدل ويبلغ ارتفاعه 814 متراً.
كما يتواجد جبل حراء يقع على بعد 5 كلم تقريباً شمال شرق المسجد الحرام وفيه غار حراء متنزل الوحي مهبط الرسالة ومنبع النور يبلغ ارتفاعه قرابة 555 متراً عن سطح البحر الأحمر، وجبل العير ويقع على يسار الذاهب إلى منى بعد مسجد الملك عبدالعزيز بالمعابدة.

وبالنسبة للجبال في أسفل مكة، فهي جبل ثور وجبل الرّمضة وجبل خليفة وجبل ثبير الزّنج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على أشهر جبال مكة الـ 13.. تطويرها يهدف إلى تحسين تجربة الزائر
سبق

تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على مشروع العناية بالمواقع التاريخية في ‫مكة المكرمة المشاعر المقدسة وتطويرها وتأهيلها لتسهيل الوصول إليها، وفق منظومة عمل متكاملة توفر الخدمات المعرفية والثقافية لتحسين تجربة الزائر.

‏وتحتضن مكة المكرمة جبالاً وأودية ومواقع ارتبطت بتاريخ هذه البقعة الطاهرة؛ حيث يعتبر من أشهر جبالها المحيطة بالمسجد الحرام، جبل أبي قُبيس الذي يقع بين أجياد الصغير وشعب علي رضي الله عنه ويطل على المسجد الحرام من الناحية الشرقية ويشرف على جبل الصفا وهو أقرب الجبال إلى الكعبة المشرفة، يرتفع قرابة 461 متراً عن سطح البحر الأحمر.
وهناك جبل قيقعان الذي يشرف على المسجد الحرام من الشمال والشمال الغربي، وجبل الصفا يقع داخل المسجد الحرام في الجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة المشرفة.
ويتواجد جبل المروة الذي يقع داخل المسجد الحرام في الجهة الشمالية الشرقية من الكعبة المشرفة، وأخيراً جبل خندمة أو الخنادم وهو من جبال مكة الشرقية، المطل على جبل ثور ويبلغ ارتفاع عن سطح البحر قرابة 589 متراً.

وعن أشهر الجبال في أعالي مكة، يوجد جبل أذاخر، يقع شمال المسجد الحرام وشمال مقابر المعلاة ويشكل سلسلة جبال على الأبطح من الشمال وعلى شارع الحج ومنطقة المعابدة من الغرب، ويبلغ ارتفاعه 364 متراً، وجبل ثبير غينا ويقع في الناحية الشمالية الشرقية للمسجد الحرام ويقابل جبل حراء مشرفاً على حي العدل ويبلغ ارتفاعه 814 متراً.
كما يتواجد جبل حراء يقع على بعد 5 كلم تقريباً شمال شرق المسجد الحرام وفيه غار حراء متنزل الوحي مهبط الرسالة ومنبع النور يبلغ ارتفاعه قرابة 555 متراً عن سطح البحر الأحمر، وجبل العير ويقع على يسار الذاهب إلى منى بعد مسجد الملك عبدالعزيز بالمعابدة.

وبالنسبة للجبال في أسفل مكة، فهي جبل ثور وجبل الرّمضة وجبل خليفة وجبل ثبير الزّنج.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:52 PM

تعرّف على أشهر جبال مكة الـ 13.. تطويرها يهدف إلى تحسين تجربة الزائر

المشروع يأتي وفق منظومة عمل متكاملة توفر الخدمات المعرفية والثقافية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
1,438

تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على مشروع العناية بالمواقع التاريخية في ‫مكة المكرمة المشاعر المقدسة وتطويرها وتأهيلها لتسهيل الوصول إليها، وفق منظومة عمل متكاملة توفر الخدمات المعرفية والثقافية لتحسين تجربة الزائر.

‏وتحتضن مكة المكرمة جبالاً وأودية ومواقع ارتبطت بتاريخ هذه البقعة الطاهرة؛ حيث يعتبر من أشهر جبالها المحيطة بالمسجد الحرام، جبل أبي قُبيس الذي يقع بين أجياد الصغير وشعب علي رضي الله عنه ويطل على المسجد الحرام من الناحية الشرقية ويشرف على جبل الصفا وهو أقرب الجبال إلى الكعبة المشرفة، يرتفع قرابة 461 متراً عن سطح البحر الأحمر.
وهناك جبل قيقعان الذي يشرف على المسجد الحرام من الشمال والشمال الغربي، وجبل الصفا يقع داخل المسجد الحرام في الجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة المشرفة.
ويتواجد جبل المروة الذي يقع داخل المسجد الحرام في الجهة الشمالية الشرقية من الكعبة المشرفة، وأخيراً جبل خندمة أو الخنادم وهو من جبال مكة الشرقية، المطل على جبل ثور ويبلغ ارتفاع عن سطح البحر قرابة 589 متراً.

وعن أشهر الجبال في أعالي مكة، يوجد جبل أذاخر، يقع شمال المسجد الحرام وشمال مقابر المعلاة ويشكل سلسلة جبال على الأبطح من الشمال وعلى شارع الحج ومنطقة المعابدة من الغرب، ويبلغ ارتفاعه 364 متراً، وجبل ثبير غينا ويقع في الناحية الشمالية الشرقية للمسجد الحرام ويقابل جبل حراء مشرفاً على حي العدل ويبلغ ارتفاعه 814 متراً.
كما يتواجد جبل حراء يقع على بعد 5 كلم تقريباً شمال شرق المسجد الحرام وفيه غار حراء متنزل الوحي مهبط الرسالة ومنبع النور يبلغ ارتفاعه قرابة 555 متراً عن سطح البحر الأحمر، وجبل العير ويقع على يسار الذاهب إلى منى بعد مسجد الملك عبدالعزيز بالمعابدة.

وبالنسبة للجبال في أسفل مكة، فهي جبل ثور وجبل الرّمضة وجبل خليفة وجبل ثبير الزّنج.

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