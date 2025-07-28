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"بلدية ظلم" توفّر إنترنت مجانيًا ومنصات لشحن الهواتف بالحدائق والمتنزهات

"السبيعي": الخدمة عبارة عن أجهزة متعددة الاستخدامات وتعمل طوال 24 ساعة

وفّرت بلدية مركز ظلم شرق الطائف، شبكة "واي فاي" بخدمة الإنترنت المجاني ومنصات لشحن الهواتف الذكية، في عددٍ من الحدائق والمتنزهات العامة، لمواكبة التطور التقني لخدمات الإنترنت، ولتوفير بيئة جاذبة لأهالي ظلم، في الأماكن العامة.

وأوضح رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن هذه الخدمة عبارة عن أجهزة متعددة الاستخدامات وتعمل على مدار 24 ساعة، وتبث خدمة الإنترنت في الحدائق وتحتوي على مخارج لشحن الجوال ومقاعد للجلوس وهي موزعة بالحدائق العامة.

وبيَّن "السبيعي" أن هذه الأجهزة وضعت خدمة للمواطن والمقيم للاستفادة منها، متمنيًا أن يتم المحافظة عليها من العبث لتدوم استفادتها للجميع.

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"بلدية ظلم" توفّر إنترنت مجانيًا ومنصات لشحن الهواتف بالحدائق والمتنزهات
سبق

وفّرت بلدية مركز ظلم شرق الطائف، شبكة "واي فاي" بخدمة الإنترنت المجاني ومنصات لشحن الهواتف الذكية، في عددٍ من الحدائق والمتنزهات العامة، لمواكبة التطور التقني لخدمات الإنترنت، ولتوفير بيئة جاذبة لأهالي ظلم، في الأماكن العامة.

وأوضح رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن هذه الخدمة عبارة عن أجهزة متعددة الاستخدامات وتعمل على مدار 24 ساعة، وتبث خدمة الإنترنت في الحدائق وتحتوي على مخارج لشحن الجوال ومقاعد للجلوس وهي موزعة بالحدائق العامة.

وبيَّن "السبيعي" أن هذه الأجهزة وضعت خدمة للمواطن والمقيم للاستفادة منها، متمنيًا أن يتم المحافظة عليها من العبث لتدوم استفادتها للجميع.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
10:20 PM

"بلدية ظلم" توفّر إنترنت مجانيًا ومنصات لشحن الهواتف بالحدائق والمتنزهات

"السبيعي": الخدمة عبارة عن أجهزة متعددة الاستخدامات وتعمل طوال 24 ساعة

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ياسر العتيبي - الطائف
8
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وفّرت بلدية مركز ظلم شرق الطائف، شبكة "واي فاي" بخدمة الإنترنت المجاني ومنصات لشحن الهواتف الذكية، في عددٍ من الحدائق والمتنزهات العامة، لمواكبة التطور التقني لخدمات الإنترنت، ولتوفير بيئة جاذبة لأهالي ظلم، في الأماكن العامة.

وأوضح رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن هذه الخدمة عبارة عن أجهزة متعددة الاستخدامات وتعمل على مدار 24 ساعة، وتبث خدمة الإنترنت في الحدائق وتحتوي على مخارج لشحن الجوال ومقاعد للجلوس وهي موزعة بالحدائق العامة.

وبيَّن "السبيعي" أن هذه الأجهزة وضعت خدمة للمواطن والمقيم للاستفادة منها، متمنيًا أن يتم المحافظة عليها من العبث لتدوم استفادتها للجميع.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,184
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,336
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,252
29 مليار ..

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