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شرطة الرياض تحدّد هوية صاحب مقطع الفيديو المتداول أثناء تعدِّيه على طفل

مواطن في العقد الخامس من العمر وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هويته؛ حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لَتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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شرطة الرياض تحدّد هوية صاحب مقطع الفيديو المتداول أثناء تعدِّيه على طفل
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هويته؛ حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لَتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
05:37 PM

شرطة الرياض تحدّد هوية صاحب مقطع الفيديو المتداول أثناء تعدِّيه على طفل

مواطن في العقد الخامس من العمر وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هويته؛ حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لَتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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