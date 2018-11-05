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29 بلاغاً حصيلة أمطار جدة.. تماسّات كهربائية وتجمعات للمياه

"مدني مكة" باشرها وأكد أنها لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر بالأرواح

أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الأمطار التي هطلت على جدة صباح اليوم، أسفرت عن استقبال 23 بلاغاً بحدوث تماسّ كهربائي، وستة بلاغات عن تجمعات مياه في "بني مالك" ومقابل سوق "الردسي مول" وشمال دوار علوم البحار، بينما ورد بلاغ واحد عن سقوط أشجار.

وقال "سرحان": الجهات المعنية المشاركة بغرفة التنسيق بالإدارة العامة للدفاع المدني بجدة باشرت أعمالها وفق البلاغات الواردة، وتم التعامل مع الكثير من نقاط تجمعات المياه في حينه، بمعرفة الجهات المختصة.

وأضاف: الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة، صباح اليوم الاثنين، لم تخلف أي إصابات أو خسائر بالأرواح، واقتصرت جميع البلاغات التي تلقتها الفرق الميدانية عن طريق مركز العمليات الموحد بالمنطقة، على تماسّات كهربائية وتجمعات مياه وسقوط أشجار.

وبخصوص بقية محافظات المنطقة، أوضح "سرحان" أن العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة والجموم والطائف وميسان والمراكز التابعة لها شهدت هطول أمطار خفيفة.

وأكد أن "مدني مكة المكرمة" يتابع الحالة الجوية مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة، في ظل توفر كل الإمكانيات من قوى بشرية وآليات، موضوعة على أهبة الاستعداد بكل محافظات منطقة مكة المكرمة للتدخل والتعامل مع أي حالات طارئة تستلزم حماية الأرواح والممتلكات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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29 بلاغاً حصيلة أمطار جدة.. تماسّات كهربائية وتجمعات للمياه
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الأمطار التي هطلت على جدة صباح اليوم، أسفرت عن استقبال 23 بلاغاً بحدوث تماسّ كهربائي، وستة بلاغات عن تجمعات مياه في "بني مالك" ومقابل سوق "الردسي مول" وشمال دوار علوم البحار، بينما ورد بلاغ واحد عن سقوط أشجار.

وقال "سرحان": الجهات المعنية المشاركة بغرفة التنسيق بالإدارة العامة للدفاع المدني بجدة باشرت أعمالها وفق البلاغات الواردة، وتم التعامل مع الكثير من نقاط تجمعات المياه في حينه، بمعرفة الجهات المختصة.

وأضاف: الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة، صباح اليوم الاثنين، لم تخلف أي إصابات أو خسائر بالأرواح، واقتصرت جميع البلاغات التي تلقتها الفرق الميدانية عن طريق مركز العمليات الموحد بالمنطقة، على تماسّات كهربائية وتجمعات مياه وسقوط أشجار.

وبخصوص بقية محافظات المنطقة، أوضح "سرحان" أن العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة والجموم والطائف وميسان والمراكز التابعة لها شهدت هطول أمطار خفيفة.

وأكد أن "مدني مكة المكرمة" يتابع الحالة الجوية مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة، في ظل توفر كل الإمكانيات من قوى بشرية وآليات، موضوعة على أهبة الاستعداد بكل محافظات منطقة مكة المكرمة للتدخل والتعامل مع أي حالات طارئة تستلزم حماية الأرواح والممتلكات.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
03:34 PM

29 بلاغاً حصيلة أمطار جدة.. تماسّات كهربائية وتجمعات للمياه

"مدني مكة" باشرها وأكد أنها لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر بالأرواح

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الأمطار التي هطلت على جدة صباح اليوم، أسفرت عن استقبال 23 بلاغاً بحدوث تماسّ كهربائي، وستة بلاغات عن تجمعات مياه في "بني مالك" ومقابل سوق "الردسي مول" وشمال دوار علوم البحار، بينما ورد بلاغ واحد عن سقوط أشجار.

وقال "سرحان": الجهات المعنية المشاركة بغرفة التنسيق بالإدارة العامة للدفاع المدني بجدة باشرت أعمالها وفق البلاغات الواردة، وتم التعامل مع الكثير من نقاط تجمعات المياه في حينه، بمعرفة الجهات المختصة.

وأضاف: الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة، صباح اليوم الاثنين، لم تخلف أي إصابات أو خسائر بالأرواح، واقتصرت جميع البلاغات التي تلقتها الفرق الميدانية عن طريق مركز العمليات الموحد بالمنطقة، على تماسّات كهربائية وتجمعات مياه وسقوط أشجار.

وبخصوص بقية محافظات المنطقة، أوضح "سرحان" أن العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة والجموم والطائف وميسان والمراكز التابعة لها شهدت هطول أمطار خفيفة.

وأكد أن "مدني مكة المكرمة" يتابع الحالة الجوية مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة، في ظل توفر كل الإمكانيات من قوى بشرية وآليات، موضوعة على أهبة الاستعداد بكل محافظات منطقة مكة المكرمة للتدخل والتعامل مع أي حالات طارئة تستلزم حماية الأرواح والممتلكات.

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