سقط في فخ التعادل السلبي أمام الشعلة .. القادسية يفرط بفرصة الانفراد بالصدارة

في ختام منافسات الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى

اختتمت اليوم الخميس منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد جمع الشعلة مع نظيره القادسية وانتهى بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة رفع الشعلة رصيده لـ 19 نقطة في المركز التاسع فيما ارتفع رصيد القادسية لـ 27 نقطة في المركز الثاني.

وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة 4 مباريات شهدت فوز النهضة على الثقبة 4-1، ونجران على التقدم 1-0، والطائي على حطين 5-0، والخليج على الجيل 2-0.

وتواصلت منافسات الجولة الأربعاء بإقامة 5 مباريات شهدت فوز النجوم على المجزل 2-1، والأنصار على الباطن 1-0، وتعادل الكوكب مع أحد 2-2، والجبلين مع العين 2-2، وجدة مع البكيرية 1-1.

يُشار إلى أن فريق العين يتصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة ، يليه القادسية بعدد النقاط ذاته لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف، بينما حل فريق البكيرية بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة.