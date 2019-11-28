النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سقط في فخ التعادل السلبي أمام الشعلة .. القادسية يفرط بفرصة الانفراد بالصدارة

في ختام منافسات الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى

اختتمت اليوم الخميس منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد جمع الشعلة مع نظيره القادسية وانتهى بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة رفع الشعلة رصيده لـ 19 نقطة في المركز التاسع فيما ارتفع رصيد القادسية لـ 27 نقطة في المركز الثاني.

وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة 4 مباريات شهدت فوز النهضة على الثقبة 4-1، ونجران على التقدم 1-0، والطائي على حطين 5-0، والخليج على الجيل 2-0.

وتواصلت منافسات الجولة الأربعاء بإقامة 5 مباريات شهدت فوز النجوم على المجزل 2-1، والأنصار على الباطن 1-0، وتعادل الكوكب مع أحد 2-2، والجبلين مع العين 2-2، وجدة مع البكيرية 1-1.

يُشار إلى أن فريق العين يتصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة ، يليه القادسية بعدد النقاط ذاته لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف، بينما حل فريق البكيرية بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة.

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
سقط في فخ التعادل السلبي أمام الشعلة .. القادسية يفرط بفرصة الانفراد بالصدارة
سبق

اختتمت اليوم الخميس منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد جمع الشعلة مع نظيره القادسية وانتهى بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة رفع الشعلة رصيده لـ 19 نقطة في المركز التاسع فيما ارتفع رصيد القادسية لـ 27 نقطة في المركز الثاني.

وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة 4 مباريات شهدت فوز النهضة على الثقبة 4-1، ونجران على التقدم 1-0، والطائي على حطين 5-0، والخليج على الجيل 2-0.

وتواصلت منافسات الجولة الأربعاء بإقامة 5 مباريات شهدت فوز النجوم على المجزل 2-1، والأنصار على الباطن 1-0، وتعادل الكوكب مع أحد 2-2، والجبلين مع العين 2-2، وجدة مع البكيرية 1-1.

يُشار إلى أن فريق العين يتصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة ، يليه القادسية بعدد النقاط ذاته لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف، بينما حل فريق البكيرية بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:23 PM

سقط في فخ التعادل السلبي أمام الشعلة .. القادسية يفرط بفرصة الانفراد بالصدارة

في ختام منافسات الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
194

اختتمت اليوم الخميس منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد جمع الشعلة مع نظيره القادسية وانتهى بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة رفع الشعلة رصيده لـ 19 نقطة في المركز التاسع فيما ارتفع رصيد القادسية لـ 27 نقطة في المركز الثاني.

وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة 4 مباريات شهدت فوز النهضة على الثقبة 4-1، ونجران على التقدم 1-0، والطائي على حطين 5-0، والخليج على الجيل 2-0.

وتواصلت منافسات الجولة الأربعاء بإقامة 5 مباريات شهدت فوز النجوم على المجزل 2-1، والأنصار على الباطن 1-0، وتعادل الكوكب مع أحد 2-2، والجبلين مع العين 2-2، وجدة مع البكيرية 1-1.

يُشار إلى أن فريق العين يتصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة ، يليه القادسية بعدد النقاط ذاته لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف، بينما حل فريق البكيرية بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,226
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,714
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,434

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة