النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

قبيل الإفطار.. طيران أمن الدولة ينقذ مصابًا احتُجز بأعلى قمة جبل بالمدينة

بمساندة للدفاع المدني بعد تعذُّر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية

نفَّذت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في رئاسة أمن الدولة قبيل إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك مهمة إنقاذ مواطن في العقد الثالث من العمر، تعرَّض لكسر في القدم، وذلك في أعلى قمة بجبل ورقان في وادي ريم بمنطقة المدينة المنورة، في مساندة للدفاع المدني بعد تعذر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية.

وأقلعت الطائرة من محافظة جدة لموقع الحادثة، وتم إنقاذ المصاب، وتقديم الرعاية الطبية للمحافظة على صحته حتى الوصول، وتسليم المصاب للهلال الأحمر.

مما يُذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكِّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين. كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قبيل الإفطار.. طيران أمن الدولة ينقذ مصابًا احتُجز بأعلى قمة جبل بالمدينة
سبق

نفَّذت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في رئاسة أمن الدولة قبيل إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك مهمة إنقاذ مواطن في العقد الثالث من العمر، تعرَّض لكسر في القدم، وذلك في أعلى قمة بجبل ورقان في وادي ريم بمنطقة المدينة المنورة، في مساندة للدفاع المدني بعد تعذر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية.

وأقلعت الطائرة من محافظة جدة لموقع الحادثة، وتم إنقاذ المصاب، وتقديم الرعاية الطبية للمحافظة على صحته حتى الوصول، وتسليم المصاب للهلال الأحمر.

مما يُذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكِّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين. كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
12:11 AM

قبيل الإفطار.. طيران أمن الدولة ينقذ مصابًا احتُجز بأعلى قمة جبل بالمدينة

بمساندة للدفاع المدني بعد تعذُّر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
8,133

نفَّذت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في رئاسة أمن الدولة قبيل إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك مهمة إنقاذ مواطن في العقد الثالث من العمر، تعرَّض لكسر في القدم، وذلك في أعلى قمة بجبل ورقان في وادي ريم بمنطقة المدينة المنورة، في مساندة للدفاع المدني بعد تعذر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية.

وأقلعت الطائرة من محافظة جدة لموقع الحادثة، وتم إنقاذ المصاب، وتقديم الرعاية الطبية للمحافظة على صحته حتى الوصول، وتسليم المصاب للهلال الأحمر.

مما يُذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكِّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين. كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,680
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,761
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة