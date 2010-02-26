خادم الحرمين الشريفين يرعى غداً منتدى الرياض الدولي الإنساني

ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- يوم غد منتدى الرياض الدولي الإنساني تحت عنوان "العمل الإنساني مسؤولية دولية"، والذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بهذه المناسبة باسمة ونيابة عن منسوبي المركز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لرعايته المنتدى.

وقال: "شرف لنا أن يكون منتدى الرياض الدولي الإنساني برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لما عرف عنه - أيده الله - من ريادة في العمل الخيري والإنساني".