كورونا في الكويت .. 747 حالة شفاء جديدة
ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961
سجّلت الكويت 747 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
فيروس كورونا الجديد
كورونا في الكويت .. 747 حالة شفاء جديدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-11
سجّلت الكويت 747 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
11:16 AM
كورونا في الكويت .. 747 حالة شفاء جديدة
ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961
سجّلت الكويت 747 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.