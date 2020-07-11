وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

سجّلت الكويت 747 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961.

كورونا في الكويت .. 747 حالة شفاء جديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-11 سجّلت الكويت 747 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961. وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 11:16 AM

كورونا في الكويت .. 747 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961





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سجّلت الكويت 747 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.