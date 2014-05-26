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لأول مرة بجدة.. استئصال لحميتين سرطانيتين من قولون مريض بلا جراحة

بالمنظار أجراها فريق مختص بالمجمع الطبي إثر نزيف بـ"الهضمي السفلي"

أسهم فريق طبي متخصّص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير؛ بقيادة الدكتورة فاطمة صلاح سالم استشارية الجهاز الهضمي والمناظير في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بعد فضل الله، في إنهاء معاناة مريض كان يشكو نزيفاً في الجهاز الهضمي السفلي والذي أثر في قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

استقبلت وحدة الجهاز الهضمي والمناظير المريض البالغ من العمر 32 عاماً والمحول إليها من قسم الجراحة العامة بالمجمع الطبي، لعمل فحص تنظير سفلي للقولون الأيسر بالمنظار، الذي بيّن وجود لحميتين سرطانيتين بحجم 7 سنتيمترات و5 سنتيمترات.

وقرر الفريق الطبي التدخل غير الجراحي لأول مرة على مستوى مستشفيات صحة جدة في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الذي استغرق نصف ساعة، جرى خلالها استئصال اللحميتين السرطانيتين بشكل كامل ودقيق جداً.

تكللت العملية بالنجاح -بفضل الله- دون حدوث أي مضاعفات للمريض، بعدها مكث المريض يوماً واحداً بأجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية إلى أن استقرت حالته الصحية، ومتابعة علاجه في العيادات الخارجية.

وبيّنت نتائج الفحوصات المخبرية لأنسجة اللحميات استئصالها بالكامل وعدم وجود أيّ بقايا للخلايا السرطانية في القولون ومكان الاستئصال، ولله الحمد.

يُذكر أن وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع الطبي تتميّز بوجود نخبة من الاستشاريين من ذوي الخبرة، وكذلك وجود أحدث الأجهزة الطبية والإمكانات على مستوى عالمي لتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية في سبيل راحة المواطن والمقيم.

فريق طبي مجمع الملك عبدالله الطبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة بجدة.. استئصال لحميتين سرطانيتين من قولون مريض بلا جراحة
سبق

أسهم فريق طبي متخصّص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير؛ بقيادة الدكتورة فاطمة صلاح سالم استشارية الجهاز الهضمي والمناظير في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بعد فضل الله، في إنهاء معاناة مريض كان يشكو نزيفاً في الجهاز الهضمي السفلي والذي أثر في قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

استقبلت وحدة الجهاز الهضمي والمناظير المريض البالغ من العمر 32 عاماً والمحول إليها من قسم الجراحة العامة بالمجمع الطبي، لعمل فحص تنظير سفلي للقولون الأيسر بالمنظار، الذي بيّن وجود لحميتين سرطانيتين بحجم 7 سنتيمترات و5 سنتيمترات.

وقرر الفريق الطبي التدخل غير الجراحي لأول مرة على مستوى مستشفيات صحة جدة في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الذي استغرق نصف ساعة، جرى خلالها استئصال اللحميتين السرطانيتين بشكل كامل ودقيق جداً.

تكللت العملية بالنجاح -بفضل الله- دون حدوث أي مضاعفات للمريض، بعدها مكث المريض يوماً واحداً بأجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية إلى أن استقرت حالته الصحية، ومتابعة علاجه في العيادات الخارجية.

وبيّنت نتائج الفحوصات المخبرية لأنسجة اللحميات استئصالها بالكامل وعدم وجود أيّ بقايا للخلايا السرطانية في القولون ومكان الاستئصال، ولله الحمد.

يُذكر أن وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع الطبي تتميّز بوجود نخبة من الاستشاريين من ذوي الخبرة، وكذلك وجود أحدث الأجهزة الطبية والإمكانات على مستوى عالمي لتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية في سبيل راحة المواطن والمقيم.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
12:11 PM

لأول مرة بجدة.. استئصال لحميتين سرطانيتين من قولون مريض بلا جراحة

بالمنظار أجراها فريق مختص بالمجمع الطبي إثر نزيف بـ"الهضمي السفلي"

A A A
محمد حضاض - جدة
0
1,327

أسهم فريق طبي متخصّص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير؛ بقيادة الدكتورة فاطمة صلاح سالم استشارية الجهاز الهضمي والمناظير في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بعد فضل الله، في إنهاء معاناة مريض كان يشكو نزيفاً في الجهاز الهضمي السفلي والذي أثر في قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

استقبلت وحدة الجهاز الهضمي والمناظير المريض البالغ من العمر 32 عاماً والمحول إليها من قسم الجراحة العامة بالمجمع الطبي، لعمل فحص تنظير سفلي للقولون الأيسر بالمنظار، الذي بيّن وجود لحميتين سرطانيتين بحجم 7 سنتيمترات و5 سنتيمترات.

وقرر الفريق الطبي التدخل غير الجراحي لأول مرة على مستوى مستشفيات صحة جدة في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الذي استغرق نصف ساعة، جرى خلالها استئصال اللحميتين السرطانيتين بشكل كامل ودقيق جداً.

تكللت العملية بالنجاح -بفضل الله- دون حدوث أي مضاعفات للمريض، بعدها مكث المريض يوماً واحداً بأجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية إلى أن استقرت حالته الصحية، ومتابعة علاجه في العيادات الخارجية.

وبيّنت نتائج الفحوصات المخبرية لأنسجة اللحميات استئصالها بالكامل وعدم وجود أيّ بقايا للخلايا السرطانية في القولون ومكان الاستئصال، ولله الحمد.

يُذكر أن وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع الطبي تتميّز بوجود نخبة من الاستشاريين من ذوي الخبرة، وكذلك وجود أحدث الأجهزة الطبية والإمكانات على مستوى عالمي لتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية في سبيل راحة المواطن والمقيم.

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