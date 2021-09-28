النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المكسيك تسجّل 3007 إصابات جديدة بكورونا و230 وفاة

العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى ثلاثة ملايين و635807

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 3007 إصابات جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا أمس الإثنين؛ فضلاً عن 230 وفاة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و635807 والوفيات إلى 275676.

الرئيسية/ محطات

اعلان
المكسيك تسجّل 3007 إصابات جديدة بكورونا و230 وفاة
سبق

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 3007 إصابات جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا أمس الإثنين؛ فضلاً عن 230 وفاة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و635807 والوفيات إلى 275676.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:22 AM

المكسيك تسجّل 3007 إصابات جديدة بكورونا و230 وفاة

العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى ثلاثة ملايين و635807

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
15

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 3007 إصابات جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا أمس الإثنين؛ فضلاً عن 230 وفاة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و635807 والوفيات إلى 275676.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,006
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,753
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,322

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة