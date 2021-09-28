المكسيك تسجّل 3007 إصابات جديدة بكورونا و230 وفاة

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 3007 إصابات جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا أمس الإثنين؛ فضلاً عن 230 وفاة.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و635807 والوفيات إلى 275676.
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 3007 إصابات جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا أمس الإثنين؛ فضلاً عن 230 وفاة.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و635807 والوفيات إلى 275676.
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 3007 إصابات جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا أمس الإثنين؛ فضلاً عن 230 وفاة.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و635807 والوفيات إلى 275676.
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 3007 إصابات جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا أمس الإثنين؛ فضلاً عن 230 وفاة.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و635807 والوفيات إلى 275676.