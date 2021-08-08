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مدير تعليم الباحة يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات

الاستعلام بالدخول في ‫نظام "نور"

اعتمد مدير عام ‫تعليم الباحة، الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني، ‫اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير شؤون المعلمين.

وأوضحت الإدارة العامة لتعليم الباحة، أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في ‫نظام "نور".

فيما بلغت نسبة المعلمين المنقولين ٤٥ ٪ ونسبة المعلمات 43٪.

وهنأ المدير العام، المنقولين، متمنياً لهم التوفيق.

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مدير تعليم الباحة يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات
سبق

اعتمد مدير عام ‫تعليم الباحة، الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني، ‫اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير شؤون المعلمين.

وأوضحت الإدارة العامة لتعليم الباحة، أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في ‫نظام "نور".

فيما بلغت نسبة المعلمين المنقولين ٤٥ ٪ ونسبة المعلمات 43٪.

وهنأ المدير العام، المنقولين، متمنياً لهم التوفيق.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
08:19 PM

مدير تعليم الباحة يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات

الاستعلام بالدخول في ‫نظام "نور"

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
1,255

اعتمد مدير عام ‫تعليم الباحة، الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني، ‫اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير شؤون المعلمين.

وأوضحت الإدارة العامة لتعليم الباحة، أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في ‫نظام "نور".

فيما بلغت نسبة المعلمين المنقولين ٤٥ ٪ ونسبة المعلمات 43٪.

وهنأ المدير العام، المنقولين، متمنياً لهم التوفيق.

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