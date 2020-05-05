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اعتراف أمريكي بقسم الفسيولوجيا العصبية بتخصصي الدمام

لمدة 5 سنوات بعد تطبيق المعايير

حصل قسم الفسيولوجيا العصبية في مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على الاعتراف بقسم الفسيولوجيا العصبية من المجلس الأمريكي للمراجعة والتكنولوجيا (ABRET)، بعد تحقيقه كل المعايير أساسيه والفرعية للحصول على الاعتراف.

وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر أن مدة الاعتراف بالقسم هي ٥ سنوات، بعدما تم تحقيق كل المعايير المطلوبة من بينها سياسات وإجراءات مختلفة تم فيها تحسين المختبر إلى أرقى المستويات العالمية.

وأوضح عمر أن فوائد اعتماد المختبر تتمثل في التحقق المستقل والموضوعي من الجودة، وإثبات أن المختبر يمكن أن ينتج تخطيطًا كهربائيًا للدماغ يمكن تفسيره من قبل أطباء مختصين في أي مكان، إضافة إلى مصداقية محسنة عند إرسال البيانات خارج المستشفى، وتميز المختبر المعتمد عن المنافسين المحليين والإقليميين، وتحسين صورة المختبر ويؤسس سمعة النزاهة.

مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

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اعتراف أمريكي بقسم الفسيولوجيا العصبية بتخصصي الدمام
سبق

حصل قسم الفسيولوجيا العصبية في مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على الاعتراف بقسم الفسيولوجيا العصبية من المجلس الأمريكي للمراجعة والتكنولوجيا (ABRET)، بعد تحقيقه كل المعايير أساسيه والفرعية للحصول على الاعتراف.

وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر أن مدة الاعتراف بالقسم هي ٥ سنوات، بعدما تم تحقيق كل المعايير المطلوبة من بينها سياسات وإجراءات مختلفة تم فيها تحسين المختبر إلى أرقى المستويات العالمية.

وأوضح عمر أن فوائد اعتماد المختبر تتمثل في التحقق المستقل والموضوعي من الجودة، وإثبات أن المختبر يمكن أن ينتج تخطيطًا كهربائيًا للدماغ يمكن تفسيره من قبل أطباء مختصين في أي مكان، إضافة إلى مصداقية محسنة عند إرسال البيانات خارج المستشفى، وتميز المختبر المعتمد عن المنافسين المحليين والإقليميين، وتحسين صورة المختبر ويؤسس سمعة النزاهة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
03:21 PM

اعتراف أمريكي بقسم الفسيولوجيا العصبية بتخصصي الدمام

لمدة 5 سنوات بعد تطبيق المعايير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حصل قسم الفسيولوجيا العصبية في مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على الاعتراف بقسم الفسيولوجيا العصبية من المجلس الأمريكي للمراجعة والتكنولوجيا (ABRET)، بعد تحقيقه كل المعايير أساسيه والفرعية للحصول على الاعتراف.

وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر أن مدة الاعتراف بالقسم هي ٥ سنوات، بعدما تم تحقيق كل المعايير المطلوبة من بينها سياسات وإجراءات مختلفة تم فيها تحسين المختبر إلى أرقى المستويات العالمية.

وأوضح عمر أن فوائد اعتماد المختبر تتمثل في التحقق المستقل والموضوعي من الجودة، وإثبات أن المختبر يمكن أن ينتج تخطيطًا كهربائيًا للدماغ يمكن تفسيره من قبل أطباء مختصين في أي مكان، إضافة إلى مصداقية محسنة عند إرسال البيانات خارج المستشفى، وتميز المختبر المعتمد عن المنافسين المحليين والإقليميين، وتحسين صورة المختبر ويؤسس سمعة النزاهة.

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