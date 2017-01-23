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"تعليم جدة" يشكّل لجنة للتحقيق في شكوى ولي أمر طالب اتهم معلّمًا بصفعه

"الصقيران": سيتم اتخاذ الإجراء النظامي وفقًا للنتائج

أكد الناطق باسم تعليم جدة حمود الصقيران لـ"سبق"، تشكيل لجنة من مكتب التعليم بجنوب جدة للتحقيق في حادثة شكوى تقدم بها ولي أمر ضد معلم، اتهمه بضرب ابنه. مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي فيها وفقًا لنتائج التحقيق.

وأوضح ولي أمر الطالب ناصر علي ناصر العبدلي، أن معلمًا في مدرسة قتادة بن زيد بحي الفضيلة جنوب المحافظة، صفع ابنه على وجهه؛ ما أدى إلى إحداث كدمات، وعلى إثرها نُقل للمستشفى وخرج بتقرير عن الحالة.

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"تعليم جدة" يشكّل لجنة للتحقيق في شكوى ولي أمر طالب اتهم معلّمًا بصفعه
سبق

أكد الناطق باسم تعليم جدة حمود الصقيران لـ"سبق"، تشكيل لجنة من مكتب التعليم بجنوب جدة للتحقيق في حادثة شكوى تقدم بها ولي أمر ضد معلم، اتهمه بضرب ابنه. مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي فيها وفقًا لنتائج التحقيق.

وأوضح ولي أمر الطالب ناصر علي ناصر العبدلي، أن معلمًا في مدرسة قتادة بن زيد بحي الفضيلة جنوب المحافظة، صفع ابنه على وجهه؛ ما أدى إلى إحداث كدمات، وعلى إثرها نُقل للمستشفى وخرج بتقرير عن الحالة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
05:52 PM

"تعليم جدة" يشكّل لجنة للتحقيق في شكوى ولي أمر طالب اتهم معلّمًا بصفعه

"الصقيران": سيتم اتخاذ الإجراء النظامي وفقًا للنتائج

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد الناطق باسم تعليم جدة حمود الصقيران لـ"سبق"، تشكيل لجنة من مكتب التعليم بجنوب جدة للتحقيق في حادثة شكوى تقدم بها ولي أمر ضد معلم، اتهمه بضرب ابنه. مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي فيها وفقًا لنتائج التحقيق.

وأوضح ولي أمر الطالب ناصر علي ناصر العبدلي، أن معلمًا في مدرسة قتادة بن زيد بحي الفضيلة جنوب المحافظة، صفع ابنه على وجهه؛ ما أدى إلى إحداث كدمات، وعلى إثرها نُقل للمستشفى وخرج بتقرير عن الحالة.

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