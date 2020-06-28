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سحب رعدية ممطرة على الباحة.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تتفاعل

دعوات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة والعقيق والقرى وبلجرشي والمخواة والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

الأرصاد سحب رعدية منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية ممطرة على الباحة.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تتفاعل
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة والعقيق والقرى وبلجرشي والمخواة والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
11:34 AM

سحب رعدية ممطرة على الباحة.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تتفاعل

دعوات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
257

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة والعقيق والقرى وبلجرشي والمخواة والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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