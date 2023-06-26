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إقفال طرح شهر يونيو 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,744 مليار ريال سعودي.

وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي: - الشريحة الأولى، تبلغ 1,100 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,248 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

الشريحة الثانية، تبلغ 345 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,827 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

الشريحة الثالثة، تبلغ 1,299 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,665 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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إقفال طرح شهر يونيو 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
سبق

أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,744 مليار ريال سعودي.

وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي: - الشريحة الأولى، تبلغ 1,100 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,248 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

الشريحة الثانية، تبلغ 345 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,827 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

الشريحة الثالثة، تبلغ 1,299 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,665 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
09:18 PM

إقفال طرح شهر يونيو 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,281

أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,744 مليار ريال سعودي.

وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي: - الشريحة الأولى، تبلغ 1,100 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,248 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

الشريحة الثانية، تبلغ 345 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,827 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

الشريحة الثالثة، تبلغ 1,299 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,665 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,276
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,135
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,668
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,020

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