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العثور على المواطن "السليمان" بالقرب من بريدة عن طريق أحد أبنائه

"سبق" نشرت عن فقدانه.. ومواطن شاهده صباح الاثنين

تمكن أحد أبناء المواطن منصور السليمان، من العثور على والده في طريق القصيم بالقرب من مدينة بريدة، بعد فقدانه صباح الأمس عند خروجه من منزله في القصب، وكان آخر المشاهدات له صباح الأمس في مركز المعشبة بسدير.

وتفصيلاً، عندما فقد المواطن عبدالرحمن السليمان، وانقطعت أخباره منذ صباح الأمس الأحد، قام أولاده بالإبلاغ عن فقدان والدهم، ونشرت "سبق" ووسائل التواصل ظهر اليوم مناشدات أبنائه بالبحث عن والدهم، كما تم نشر صورته وأوصاف سيارته التي يقودها.

وما هي إلا لحظات، وإذ بأحد المواطنين يتصل بأبناء المفقود ويخبرهم بأنه قد شاهده يقود سيارته بالقرب من محافظة الشماسية، في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.

وتوجّه أبناء المفقود إلى القصيم، وسلك بعضهم طريق شقراء المستوي القصيم، وبعضهم الآخر سلكوا طريق المجمعة القصيم (السريع)، وقبل دخول أحد أبناء المفقود مدينة بريدة، شاهد والده في الطريق المقابل خارجًا من القصيم متجهًا لسدير، وعلى الفور لحق به وأوقفه وأبلغ الجميع بالعثور عليه وهو بصحة جيدة.

وعبّر أبناء المواطن "السليمان" عن شكرهم لله ثم شكر الجميع ممن تفاعل معهم وقام بالبحث عن والدهم من جهات أمنية، وجمعيات تطوعية، ووسائل إعلام ومواطنين، وخصوا بالشكر الجزيل صحيفة "سبق"، والمواطن الذي أبلغهم عن مشاهدة والدهم بالقرب من محافظة الشماسية والذي كان له الفضل بعد الله في العثور على والدهم.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشد المواطن منصور السليمان، البحث عن والده عبدالرحمن بن منصور عبدالرحمن السليمان والذي يبلغ من العمر 85 عامًا، وفُقد صباح أمس الأحد، ولم يُعرف مكان وجوده حتى الآن.

وقال ابن المفقود "منصور" - حينها - "والدي يبلغ من العمر 85 عامًا، ويقود سيارة "جيب شاص ديزل" موديل 2014 ولونها بيج، ورقم لوحتها (أ و ر 5864)، والسيارة مجهزة ومحملة بكراتين التمر".

وأضاف: "كانت آخر المعلومات عن والدي أمس الأحد 10 / 2 / 1442 الساعة 8 صباحًا، إذ كان في مركز في المعشبة جنوب غرب سدير".

وتابع: "والدي لا يحمل وسيلة اتصال، ولا يعاني أي أمراض، ولكنه يعاني فقدان الذاكرة، وتم تسجيل بلاغ عن فقدانه في شرطة حوطة سدير".

وتابع: "أناشد من يجد عن والدي أي معلومة الاتصال بجوالي رقم 0504266532 أو بأقرب مركز شرطة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على المواطن "السليمان" بالقرب من بريدة عن طريق أحد أبنائه
سبق

تمكن أحد أبناء المواطن منصور السليمان، من العثور على والده في طريق القصيم بالقرب من مدينة بريدة، بعد فقدانه صباح الأمس عند خروجه من منزله في القصب، وكان آخر المشاهدات له صباح الأمس في مركز المعشبة بسدير.

وتفصيلاً، عندما فقد المواطن عبدالرحمن السليمان، وانقطعت أخباره منذ صباح الأمس الأحد، قام أولاده بالإبلاغ عن فقدان والدهم، ونشرت "سبق" ووسائل التواصل ظهر اليوم مناشدات أبنائه بالبحث عن والدهم، كما تم نشر صورته وأوصاف سيارته التي يقودها.

وما هي إلا لحظات، وإذ بأحد المواطنين يتصل بأبناء المفقود ويخبرهم بأنه قد شاهده يقود سيارته بالقرب من محافظة الشماسية، في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.

وتوجّه أبناء المفقود إلى القصيم، وسلك بعضهم طريق شقراء المستوي القصيم، وبعضهم الآخر سلكوا طريق المجمعة القصيم (السريع)، وقبل دخول أحد أبناء المفقود مدينة بريدة، شاهد والده في الطريق المقابل خارجًا من القصيم متجهًا لسدير، وعلى الفور لحق به وأوقفه وأبلغ الجميع بالعثور عليه وهو بصحة جيدة.

وعبّر أبناء المواطن "السليمان" عن شكرهم لله ثم شكر الجميع ممن تفاعل معهم وقام بالبحث عن والدهم من جهات أمنية، وجمعيات تطوعية، ووسائل إعلام ومواطنين، وخصوا بالشكر الجزيل صحيفة "سبق"، والمواطن الذي أبلغهم عن مشاهدة والدهم بالقرب من محافظة الشماسية والذي كان له الفضل بعد الله في العثور على والدهم.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشد المواطن منصور السليمان، البحث عن والده عبدالرحمن بن منصور عبدالرحمن السليمان والذي يبلغ من العمر 85 عامًا، وفُقد صباح أمس الأحد، ولم يُعرف مكان وجوده حتى الآن.

وقال ابن المفقود "منصور" - حينها - "والدي يبلغ من العمر 85 عامًا، ويقود سيارة "جيب شاص ديزل" موديل 2014 ولونها بيج، ورقم لوحتها (أ و ر 5864)، والسيارة مجهزة ومحملة بكراتين التمر".

وأضاف: "كانت آخر المعلومات عن والدي أمس الأحد 10 / 2 / 1442 الساعة 8 صباحًا، إذ كان في مركز في المعشبة جنوب غرب سدير".

وتابع: "والدي لا يحمل وسيلة اتصال، ولا يعاني أي أمراض، ولكنه يعاني فقدان الذاكرة، وتم تسجيل بلاغ عن فقدانه في شرطة حوطة سدير".

وتابع: "أناشد من يجد عن والدي أي معلومة الاتصال بجوالي رقم 0504266532 أو بأقرب مركز شرطة".

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
09:19 PM

العثور على المواطن "السليمان" بالقرب من بريدة عن طريق أحد أبنائه

"سبق" نشرت عن فقدانه.. ومواطن شاهده صباح الاثنين

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
3
12,007

تمكن أحد أبناء المواطن منصور السليمان، من العثور على والده في طريق القصيم بالقرب من مدينة بريدة، بعد فقدانه صباح الأمس عند خروجه من منزله في القصب، وكان آخر المشاهدات له صباح الأمس في مركز المعشبة بسدير.

وتفصيلاً، عندما فقد المواطن عبدالرحمن السليمان، وانقطعت أخباره منذ صباح الأمس الأحد، قام أولاده بالإبلاغ عن فقدان والدهم، ونشرت "سبق" ووسائل التواصل ظهر اليوم مناشدات أبنائه بالبحث عن والدهم، كما تم نشر صورته وأوصاف سيارته التي يقودها.

وما هي إلا لحظات، وإذ بأحد المواطنين يتصل بأبناء المفقود ويخبرهم بأنه قد شاهده يقود سيارته بالقرب من محافظة الشماسية، في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.

وتوجّه أبناء المفقود إلى القصيم، وسلك بعضهم طريق شقراء المستوي القصيم، وبعضهم الآخر سلكوا طريق المجمعة القصيم (السريع)، وقبل دخول أحد أبناء المفقود مدينة بريدة، شاهد والده في الطريق المقابل خارجًا من القصيم متجهًا لسدير، وعلى الفور لحق به وأوقفه وأبلغ الجميع بالعثور عليه وهو بصحة جيدة.

وعبّر أبناء المواطن "السليمان" عن شكرهم لله ثم شكر الجميع ممن تفاعل معهم وقام بالبحث عن والدهم من جهات أمنية، وجمعيات تطوعية، ووسائل إعلام ومواطنين، وخصوا بالشكر الجزيل صحيفة "سبق"، والمواطن الذي أبلغهم عن مشاهدة والدهم بالقرب من محافظة الشماسية والذي كان له الفضل بعد الله في العثور على والدهم.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشد المواطن منصور السليمان، البحث عن والده عبدالرحمن بن منصور عبدالرحمن السليمان والذي يبلغ من العمر 85 عامًا، وفُقد صباح أمس الأحد، ولم يُعرف مكان وجوده حتى الآن.

وقال ابن المفقود "منصور" - حينها - "والدي يبلغ من العمر 85 عامًا، ويقود سيارة "جيب شاص ديزل" موديل 2014 ولونها بيج، ورقم لوحتها (أ و ر 5864)، والسيارة مجهزة ومحملة بكراتين التمر".

وأضاف: "كانت آخر المعلومات عن والدي أمس الأحد 10 / 2 / 1442 الساعة 8 صباحًا، إذ كان في مركز في المعشبة جنوب غرب سدير".

وتابع: "والدي لا يحمل وسيلة اتصال، ولا يعاني أي أمراض، ولكنه يعاني فقدان الذاكرة، وتم تسجيل بلاغ عن فقدانه في شرطة حوطة سدير".

وتابع: "أناشد من يجد عن والدي أي معلومة الاتصال بجوالي رقم 0504266532 أو بأقرب مركز شرطة".

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