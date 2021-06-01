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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10597.42 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال لأكثر من 495 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 46.19 نقطة ليقفل عند مستوى 10597.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، والأبحاث والإعلام، وسابتكو، وسدكو كابيتال ريت، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جاكو، ونماء للكيماويات، وأميانتيت، وصدق، وجازادكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 3.91%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومتطورة، وإعمار، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، وتبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 405.23 نقاط ليقفل عند مستوى 23925.19 نقطة، وبتداولات بلغت 66 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 1812 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10597.42 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 46.19 نقطة ليقفل عند مستوى 10597.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، والأبحاث والإعلام، وسابتكو، وسدكو كابيتال ريت، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جاكو، ونماء للكيماويات، وأميانتيت، وصدق، وجازادكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 3.91%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومتطورة، وإعمار، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، وتبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 405.23 نقاط ليقفل عند مستوى 23925.19 نقطة، وبتداولات بلغت 66 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 1812 صفقة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
04:04 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10597.42 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال لأكثر من 495 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 46.19 نقطة ليقفل عند مستوى 10597.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، والأبحاث والإعلام، وسابتكو، وسدكو كابيتال ريت، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جاكو، ونماء للكيماويات، وأميانتيت، وصدق، وجازادكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 3.91%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومتطورة، وإعمار، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، وتبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 405.23 نقاط ليقفل عند مستوى 23925.19 نقطة، وبتداولات بلغت 66 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 1812 صفقة.

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