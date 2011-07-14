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"الدفاع المدني" يجلي 19 شخصاً من مبنى سكني بـ"ربوة تبوك" إثر اشتعال حريق

تم إخماده ولا إصابات سوى حالات اختناق بسيطة

أجلى الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم، 19 شخصاً كانوا داخل إحدى المباني السكنية بعد نشوب حريق بإحدى الشقق في المبنى، ولم يكن هناك إصابات سوى حالات اختناق بسيطة.

وتفصيلاً، أوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، أنه "في تمام الساعة ١٤:٣٤ مساء اليوم السبت وردنا بلاغ عن وجود حريق في عمارة تجارية مكونة من خمسة أدوار وملحق بعدد ٢٦ شقة سكنية بحي الربوة خلف بنك البلاد".

وأوضح أنه "على الفور جرى انتقال الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة نوم بشقة بالدور الخامس، حيث تمت مباشرة الحادث وإخلاء عدد ١٣ حالة عن طريق سيارة السلالم".

وأضاف أنه "نقل منهم ست حالات لمستشفى الملك خالد تعرضوا لاختناق وحالتهم مستقرة، كما تم إخلاء عدد ٦ حالات أخرى عن طريق درج المبنى، حيث تمت عملية إخماد الحريق والقيام بعملية طرد الدخان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" يجلي 19 شخصاً من مبنى سكني بـ"ربوة تبوك" إثر اشتعال حريق
سبق

أجلى الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم، 19 شخصاً كانوا داخل إحدى المباني السكنية بعد نشوب حريق بإحدى الشقق في المبنى، ولم يكن هناك إصابات سوى حالات اختناق بسيطة.

وتفصيلاً، أوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، أنه "في تمام الساعة ١٤:٣٤ مساء اليوم السبت وردنا بلاغ عن وجود حريق في عمارة تجارية مكونة من خمسة أدوار وملحق بعدد ٢٦ شقة سكنية بحي الربوة خلف بنك البلاد".

وأوضح أنه "على الفور جرى انتقال الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة نوم بشقة بالدور الخامس، حيث تمت مباشرة الحادث وإخلاء عدد ١٣ حالة عن طريق سيارة السلالم".

وأضاف أنه "نقل منهم ست حالات لمستشفى الملك خالد تعرضوا لاختناق وحالتهم مستقرة، كما تم إخلاء عدد ٦ حالات أخرى عن طريق درج المبنى، حيث تمت عملية إخماد الحريق والقيام بعملية طرد الدخان".

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
07:49 PM

"الدفاع المدني" يجلي 19 شخصاً من مبنى سكني بـ"ربوة تبوك" إثر اشتعال حريق

تم إخماده ولا إصابات سوى حالات اختناق بسيطة

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نواف الغضوري - تبوك
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3,070

أجلى الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم، 19 شخصاً كانوا داخل إحدى المباني السكنية بعد نشوب حريق بإحدى الشقق في المبنى، ولم يكن هناك إصابات سوى حالات اختناق بسيطة.

وتفصيلاً، أوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، أنه "في تمام الساعة ١٤:٣٤ مساء اليوم السبت وردنا بلاغ عن وجود حريق في عمارة تجارية مكونة من خمسة أدوار وملحق بعدد ٢٦ شقة سكنية بحي الربوة خلف بنك البلاد".

وأوضح أنه "على الفور جرى انتقال الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة نوم بشقة بالدور الخامس، حيث تمت مباشرة الحادث وإخلاء عدد ١٣ حالة عن طريق سيارة السلالم".

وأضاف أنه "نقل منهم ست حالات لمستشفى الملك خالد تعرضوا لاختناق وحالتهم مستقرة، كما تم إخلاء عدد ٦ حالات أخرى عن طريق درج المبنى، حيث تمت عملية إخماد الحريق والقيام بعملية طرد الدخان".

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