النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشباب: استبعاد بوديسكو وغامان من معسكر ألمانيا

البلطان يهنأ جمال بلعمري ويطمئن على إصابته

استبعد الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب فريق الشباب الثنائي الروماني بوديسكو وماريوس غامان من قائمة الفريق المغادرة فجر غدٍ الأحد للتوجه إلى ألمانيا لإقامة معسكره الخارجي والذي يستمر حتى الثامن من الشهر المقبل.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن صانع الألعاب بوديسكو والمدافع غامان سينضمان إلى معسكر داخلي في مقر النادي إلى جانب 8 لاعبين.

واختار المدرب البرتغالي قائمة تتألف من 26 لاعبًا للمغادرة إلى المعسكر الألماني، ضمت اللاعبين الجدد عبدالله العويشير ومروان الحيدري وأحمد شراحيلي وعبدالله الشامخ وعبدالملك الخيبري، بالإضافة إلى راكان الشملان وكريستيان غوانكا ودانييلو أسبريا، بينما ينتظر عمران إلياس استخراج تأشيرة السفر قبل الالتحاق بالمعسكر.

وفي جانب آخر هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان قائد الفريق جمال الدين بن العمري بتتويجه مع منتخب بلاده ببطولة الأمم الإفريقية، وذلك من خلال اتصال هاتفي.

واطمأن رئيس مجلس الإدارة على سلامة اللاعب الذي تعرض لإصابة أثناء المباراة النهائية، قبل أن يؤكد اللاعب أنه بحالة جيدة وأنه سيجري فحوصًا طبية اليوم السبت.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب: استبعاد بوديسكو وغامان من معسكر ألمانيا
سبق

استبعد الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب فريق الشباب الثنائي الروماني بوديسكو وماريوس غامان من قائمة الفريق المغادرة فجر غدٍ الأحد للتوجه إلى ألمانيا لإقامة معسكره الخارجي والذي يستمر حتى الثامن من الشهر المقبل.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن صانع الألعاب بوديسكو والمدافع غامان سينضمان إلى معسكر داخلي في مقر النادي إلى جانب 8 لاعبين.

واختار المدرب البرتغالي قائمة تتألف من 26 لاعبًا للمغادرة إلى المعسكر الألماني، ضمت اللاعبين الجدد عبدالله العويشير ومروان الحيدري وأحمد شراحيلي وعبدالله الشامخ وعبدالملك الخيبري، بالإضافة إلى راكان الشملان وكريستيان غوانكا ودانييلو أسبريا، بينما ينتظر عمران إلياس استخراج تأشيرة السفر قبل الالتحاق بالمعسكر.

وفي جانب آخر هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان قائد الفريق جمال الدين بن العمري بتتويجه مع منتخب بلاده ببطولة الأمم الإفريقية، وذلك من خلال اتصال هاتفي.

واطمأن رئيس مجلس الإدارة على سلامة اللاعب الذي تعرض لإصابة أثناء المباراة النهائية، قبل أن يؤكد اللاعب أنه بحالة جيدة وأنه سيجري فحوصًا طبية اليوم السبت.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
09:53 PM

الشباب: استبعاد بوديسكو وغامان من معسكر ألمانيا

البلطان يهنأ جمال بلعمري ويطمئن على إصابته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
171

استبعد الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب فريق الشباب الثنائي الروماني بوديسكو وماريوس غامان من قائمة الفريق المغادرة فجر غدٍ الأحد للتوجه إلى ألمانيا لإقامة معسكره الخارجي والذي يستمر حتى الثامن من الشهر المقبل.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن صانع الألعاب بوديسكو والمدافع غامان سينضمان إلى معسكر داخلي في مقر النادي إلى جانب 8 لاعبين.

واختار المدرب البرتغالي قائمة تتألف من 26 لاعبًا للمغادرة إلى المعسكر الألماني، ضمت اللاعبين الجدد عبدالله العويشير ومروان الحيدري وأحمد شراحيلي وعبدالله الشامخ وعبدالملك الخيبري، بالإضافة إلى راكان الشملان وكريستيان غوانكا ودانييلو أسبريا، بينما ينتظر عمران إلياس استخراج تأشيرة السفر قبل الالتحاق بالمعسكر.

وفي جانب آخر هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان قائد الفريق جمال الدين بن العمري بتتويجه مع منتخب بلاده ببطولة الأمم الإفريقية، وذلك من خلال اتصال هاتفي.

واطمأن رئيس مجلس الإدارة على سلامة اللاعب الذي تعرض لإصابة أثناء المباراة النهائية، قبل أن يؤكد اللاعب أنه بحالة جيدة وأنه سيجري فحوصًا طبية اليوم السبت.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,784
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,184
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,043
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,090

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة