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بسبب كورونا.. الجزائر تُعيد إغلاق المحلات في "10" محافظات

بعد أسبوع واحد فقط من فتحها

قررت السلطات الجزائرية، اليوم، إعادة إغلاق المحلات في أكثر من 10 محافظات في البلاد، بعد أسبوع واحد فقط من فتحها؛ نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وقد أجازت الجزائر، السبت الماضي، توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية؛ بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 4447 حالة إصابة مؤكدة، و463 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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بسبب كورونا.. الجزائر تُعيد إغلاق المحلات في "10" محافظات
سبق

قررت السلطات الجزائرية، اليوم، إعادة إغلاق المحلات في أكثر من 10 محافظات في البلاد، بعد أسبوع واحد فقط من فتحها؛ نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وقد أجازت الجزائر، السبت الماضي، توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية؛ بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 4447 حالة إصابة مؤكدة، و463 حالة وفاة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:48 AM

بسبب كورونا.. الجزائر تُعيد إغلاق المحلات في "10" محافظات

بعد أسبوع واحد فقط من فتحها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت السلطات الجزائرية، اليوم، إعادة إغلاق المحلات في أكثر من 10 محافظات في البلاد، بعد أسبوع واحد فقط من فتحها؛ نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وقد أجازت الجزائر، السبت الماضي، توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية؛ بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 4447 حالة إصابة مؤكدة، و463 حالة وفاة.

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