"الشمري" يُرزق بـ"سمو"

رُزق الزميل ذياب الشمري، بمولودة أسماها "سمو".
وتلقى "الشمري" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.
رُزق الزميل ذياب الشمري، بمولودة أسماها "سمو".
وتلقى "الشمري" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.
رُزق الزميل ذياب الشمري، بمولودة أسماها "سمو".
وتلقى "الشمري" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.
رُزق الزميل ذياب الشمري، بمولودة أسماها "سمو".
وتلقى "الشمري" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.