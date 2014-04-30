بدأت وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، صباح اليوم، باستقبال طلبات التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين في كل من جدة والمدينة المنوّرة.

بدء استقبال طلبات المتقدمين على وظائف بند الأجور والمستخدمين بالحرس متعب البقمي سبق 2018-04-29 بدأت وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، صباح اليوم، باستقبال طلبات التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين في كل من جدة والمدينة المنوّرة. ويستمر تسجيل المتقدمين لمدة خمسة أيام، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الحرس الوطني http://www.sang.gov.sa .

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 09:53 AM

بدء استقبال طلبات المتقدمين على وظائف بند الأجور والمستخدمين بالحرس في جدة والمدينة .. تستمر لمدة خمسة أيام من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة





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بدأت وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، صباح اليوم، باستقبال طلبات التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين في كل من جدة والمدينة المنوّرة.

ويستمر تسجيل المتقدمين لمدة خمسة أيام، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الحرس الوطني http://www.sang.gov.sa .