خلال مرض "جونسون".. الشيفرة النووية لبريطانيا في يد من؟

تعتبر واحدةً من القوى الخمس التي تملك رسميًّا أسلحة نووية

رفضت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، الكشف عن اسم الشخصية التي تتولى مسؤولية الشيفرة النووية في البلاد أثناء وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة بسبب مضاعفات إصابته بمرض كوفيد-19.

وسئل وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف عما إذا كان وزير الخارجية دومينيك راب قد تَسَلّم الشفرة النووية، فقال وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية": "توجد بروتوكولات مطورة، ولا يمكنني في الواقع الحديث عن مسائل الأمن الوطني".

وتُعتبر بريطانيا واحدة من القوى الخمس في العالم التي تملك رسميًّا أسلحة نووية ولها أربع غواصات نووية مسلحة بصواريخ ترايدنت 2 دي5 الباليستية المجهزة برؤوس نووية.

وتملك بريطانيا حوالى 215 رأسًا نوويًّا لكن حوالى 120 منها فقط متاحة للاستخدام.

ولا يحق لأحد سوى رئيس الوزراء في بريطانيا إصدار الأمر بتوجيه ضربة نووية، وينقل هذا الأمر لواحدة من الغواصات النووية البريطانية بمجموعة من الشيفرات الخاصة.

وأكد "جوف"، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء "جونسون"، لا يزال في العناية المركزة، بعد أن تدهورت حالته الصحية الليلة الماضية.

وجاء نقل رئيس الوزراء البريطاني، إلى المستشفى، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، قضاها وهو يتابع عمله بشكل اعتيادي من عزله الذاتي.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون: إن الأخير يعاني من نوبة سعال وارتفاع في الحرارة، وسيبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس في العاصمة لندن.

وأفاد مكتب "جونسون"، بأن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه كما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية، وأنه يتلقى العلاج، فيما تم تكليف وزير الخارجية، دومينيك راب، بأداء مهامه مؤقتًا.