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شاهد.. "الزايد" يواصل جولاته الميدانية على مدارس الأفلاج

​للوقوف على احتياجات الميدان التربوي ومتابعة الفصول

واصل مدير التعليم بمحافظة الأفلاج محمد بن مبارك الزايد، جولاته الميدانية على مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والوقوف على احتياجات الميدان التربوي، من خلال زيارة الفصول الدراسية، والمعامل ومصادر التعلم والالتقاء بقائدي المدارس ومنسوبيها.

وأكد "الزايد"، خلال جولاته الميدانية صباح اليوم الأحد على قادة المدارس، ضرورة العمل بمنظومة الأداء، وأهمية تطبيق التعلم النشط، وتسخير وسائل التقنية في خدمة العملية التعليمية، كما ناقش مع قادة المدارس عدداً من الجوانب لتحقق الجودة والتميز، مهيباً في الوقت نفسه بضرورة تثبيت الغياب بشكل يومي، فيما دوّن متطلبات واحتياجات المدارس، ووجّه بتلبيتها، مثمناً لقادة المدارس ومنسوبيها جهودهم المبذولة بالعملية التعليمة والتربوية.

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شاهد.. "الزايد" يواصل جولاته الميدانية على مدارس الأفلاج
سبق

واصل مدير التعليم بمحافظة الأفلاج محمد بن مبارك الزايد، جولاته الميدانية على مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والوقوف على احتياجات الميدان التربوي، من خلال زيارة الفصول الدراسية، والمعامل ومصادر التعلم والالتقاء بقائدي المدارس ومنسوبيها.

وأكد "الزايد"، خلال جولاته الميدانية صباح اليوم الأحد على قادة المدارس، ضرورة العمل بمنظومة الأداء، وأهمية تطبيق التعلم النشط، وتسخير وسائل التقنية في خدمة العملية التعليمية، كما ناقش مع قادة المدارس عدداً من الجوانب لتحقق الجودة والتميز، مهيباً في الوقت نفسه بضرورة تثبيت الغياب بشكل يومي، فيما دوّن متطلبات واحتياجات المدارس، ووجّه بتلبيتها، مثمناً لقادة المدارس ومنسوبيها جهودهم المبذولة بالعملية التعليمة والتربوية.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
01:43 PM

شاهد.. "الزايد" يواصل جولاته الميدانية على مدارس الأفلاج

​للوقوف على احتياجات الميدان التربوي ومتابعة الفصول

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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واصل مدير التعليم بمحافظة الأفلاج محمد بن مبارك الزايد، جولاته الميدانية على مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والوقوف على احتياجات الميدان التربوي، من خلال زيارة الفصول الدراسية، والمعامل ومصادر التعلم والالتقاء بقائدي المدارس ومنسوبيها.

وأكد "الزايد"، خلال جولاته الميدانية صباح اليوم الأحد على قادة المدارس، ضرورة العمل بمنظومة الأداء، وأهمية تطبيق التعلم النشط، وتسخير وسائل التقنية في خدمة العملية التعليمية، كما ناقش مع قادة المدارس عدداً من الجوانب لتحقق الجودة والتميز، مهيباً في الوقت نفسه بضرورة تثبيت الغياب بشكل يومي، فيما دوّن متطلبات واحتياجات المدارس، ووجّه بتلبيتها، مثمناً لقادة المدارس ومنسوبيها جهودهم المبذولة بالعملية التعليمة والتربوية.

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