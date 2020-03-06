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في "سناب الداخلية" .. قصة حقيقة خلافات أسرية ورسالة واتساب تُدخلان أبو عبدالعزيز للسجن 3 سنوات

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضمن سلسلة حلقاتها من برنامج "قصة سجين".

الحلقة الجديدة من البرنامج، حكى فيها السجين "أبو عبدالعزيز" قصته مع مشكلة أسرية توسعت دائرتها حتى وصلت إلى مشاجرة مع شقيق زوجته انتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، مبيناً أن خلافات أسرية مع زوجته وصلت لنسيبه الذي دخل معه في نقاشٍ واستفزازٍ عبر رسائل واتساب، دفعته إلى التشاجر معه أمام باب منزله والإقدام على ضربه؛ حيث حُكم عليه بعد ذلك بالسجن 3 سنوات.. السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به.

القصة كاملة نشرها "سناب الداخلية" الذي واصل تقديم رسائله التوعوية لمتابعيه من خلال برنامج قصة سجين وغيرها من الرسائل التوعوية.

وزارة الداخلية قصة سجين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في "سناب الداخلية" .. قصة حقيقة خلافات أسرية ورسالة واتساب تُدخلان أبو عبدالعزيز للسجن 3 سنوات
سبق

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضمن سلسلة حلقاتها من برنامج "قصة سجين".

الحلقة الجديدة من البرنامج، حكى فيها السجين "أبو عبدالعزيز" قصته مع مشكلة أسرية توسعت دائرتها حتى وصلت إلى مشاجرة مع شقيق زوجته انتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، مبيناً أن خلافات أسرية مع زوجته وصلت لنسيبه الذي دخل معه في نقاشٍ واستفزازٍ عبر رسائل واتساب، دفعته إلى التشاجر معه أمام باب منزله والإقدام على ضربه؛ حيث حُكم عليه بعد ذلك بالسجن 3 سنوات.. السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به.

القصة كاملة نشرها "سناب الداخلية" الذي واصل تقديم رسائله التوعوية لمتابعيه من خلال برنامج قصة سجين وغيرها من الرسائل التوعوية.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
03:42 PM

في "سناب الداخلية" .. قصة حقيقة خلافات أسرية ورسالة واتساب تُدخلان أبو عبدالعزيز للسجن 3 سنوات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
14,821

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضمن سلسلة حلقاتها من برنامج "قصة سجين".

الحلقة الجديدة من البرنامج، حكى فيها السجين "أبو عبدالعزيز" قصته مع مشكلة أسرية توسعت دائرتها حتى وصلت إلى مشاجرة مع شقيق زوجته انتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، مبيناً أن خلافات أسرية مع زوجته وصلت لنسيبه الذي دخل معه في نقاشٍ واستفزازٍ عبر رسائل واتساب، دفعته إلى التشاجر معه أمام باب منزله والإقدام على ضربه؛ حيث حُكم عليه بعد ذلك بالسجن 3 سنوات.. السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به.

القصة كاملة نشرها "سناب الداخلية" الذي واصل تقديم رسائله التوعوية لمتابعيه من خلال برنامج قصة سجين وغيرها من الرسائل التوعوية.

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