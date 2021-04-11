التنمية الاجتماعية الأهلية في الشميسي والجرادية تزور مقيمة باكستانية تعرضت للسلب في فيديو متداول

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الشميسي والجرادية ممثلة بقسمها النسوي زيارة للمقيمة الباكستانية التي تعرضت لحادثة اعتداء وسلب قبل أسابيع، وتم حينها تداول فيديو للحادثة.

وأوضح عبدالعزيز الزريق مشرف المشاريع باللجنة الزيارة أن الزيارة جاءت بتنسيق مستشارة أسرية ومشرفة البرامج النسائية باللجنة مبيناً أن هذه الزيارة تأتي من ضمن مسارات مشروع حماية، والذي يهدف لحماية المرأة من الاعتداءات الجسدية واللفظية وحفظ وصون كرامة المرأة.

وقال : "تهدف الزيارة لمواساة الأسرة والمرأة وطفلتها، الذين تعرضوا للحادث وتقديم الهدايا المعنوية لهم".

وختم الزريق قائلاً: لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الشميسي والجرادية أنشئت من أجل أهالي الحيِّين وتنميتهم التنمية الاجتماعية الشاملة بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

وكانت شرطة الرياض قد أعلنت القبض على الجاني وعلى اثنين آخرين تورطا في مساعدة الجاني. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.