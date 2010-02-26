"فيينا".. تميز حضاري وتنوع فكري متسامح يقرب بين الشعوب والثقافات ويكرس الاعتدال

"سبق" تبحث في أسباب اختيار العاصمة النمساوية مقراً لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار

سبق- فيينا:

يتساءل الكثيرون عن اختيار مدينة فيينا العاصمة الجميلة للنمسا مقرا لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وما أهميتها لتعزيز أهدافه ورسالته.

وكيف يمكن أن يسهم اختيارها مقرا للمركز في تكريس نشر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات كتوجه عالمي يعكس مبادرة سعودية اسبانية نمساوية دولية، وإنسانية نحو للسلام والتعايش والاحترام والمحبة والتآلف بين كافة البشر.

ويأتي اختيار فيينا مقرا لهذا المركز لم يأت من فراغ أو من قبيل الصدفة فما هو معروف عن هذه المدينة من تاريخ عريق وموقع متميز في مسيرة الحضارة الإنسانية بكل مقوماتها من تنوع ثقافي وإبداعات فنية وفكرية يجعل من هذه المدينة نقطة تلاق لمختلف النزعات الفكرية والتوجهات المذهبية فموقع فيينا المتوسط في أوروبا يضفي عليها قدراً من التميز الحضاري ويجعلها المكان الأكثر ملاءمة لاحتضان مركز غايته التقريب بين الشعوب والثقافات وتكريس مبدأ الاعتدال والتسامح والوسطية. وهذا المبدأ يشكل جوهر مبادرة المملكة العربية السعودية لنشر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، التي انطلقت من مكة المكرمة مهد دعوة الإسلام.

وبالتالي ما تأمله السعودية مع شركائها مؤسسي المركز أن يجسد هذا المركز انطلاقته التاريخية نحو تشجيع حوار إنساني هادف ومسؤول يستند إلى تعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان التي هي لب الرسائل السماوية والثقافات الإنسانية، وأن يكون الباعث لحوارات مستنيرة تتناول القضايا التي تشغل اهـتمامات المجتمعات الإنسانية قاطبة والتي كانت في كثير من الأحيان سبباً في حروب مكلفة وصراعات دامية وجرائم بشعة ، كما أنها أدت إلى التطرف وموجات العنف والإرهاب بكل أشكاله وصنوفه.