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"المغامسي": اللهم اجعل قمم مكة عزاً للمسلمين وأمناً للخليج وأهله

داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده خير الجزاء ووفقهما لكل خير وفلاح

سأل إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي الله أن يجعل في قمم مكة الثلاث (الخليجية، العربية، والإسلامية) التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتبدأ اليوم في مكة المكرمة، عزاً للمسلمين وجمعاً للكلمة ورأباً للصدع ودفعاً للشر وأمناً للخليج وأهله.

وكتب "المغامسي" تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "اللهم اجعل في هذه اللقاءات المكيّة عزاً للمسلمين وجمعاً للكلمة ورأباً للصدع ودفعاً للشر وأمناً للخليج وأهله، اللهم واجز خادم الحرمين وسمّو ولي عهده خير الجزاء ووفقهما لكل خير وفلاح".

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"المغامسي": اللهم اجعل قمم مكة عزاً للمسلمين وأمناً للخليج وأهله
سبق

سأل إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي الله أن يجعل في قمم مكة الثلاث (الخليجية، العربية، والإسلامية) التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتبدأ اليوم في مكة المكرمة، عزاً للمسلمين وجمعاً للكلمة ورأباً للصدع ودفعاً للشر وأمناً للخليج وأهله.

وكتب "المغامسي" تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "اللهم اجعل في هذه اللقاءات المكيّة عزاً للمسلمين وجمعاً للكلمة ورأباً للصدع ودفعاً للشر وأمناً للخليج وأهله، اللهم واجز خادم الحرمين وسمّو ولي عهده خير الجزاء ووفقهما لكل خير وفلاح".

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
03:59 PM

"المغامسي": اللهم اجعل قمم مكة عزاً للمسلمين وأمناً للخليج وأهله

داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده خير الجزاء ووفقهما لكل خير وفلاح

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
861

سأل إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي الله أن يجعل في قمم مكة الثلاث (الخليجية، العربية، والإسلامية) التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتبدأ اليوم في مكة المكرمة، عزاً للمسلمين وجمعاً للكلمة ورأباً للصدع ودفعاً للشر وأمناً للخليج وأهله.

وكتب "المغامسي" تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "اللهم اجعل في هذه اللقاءات المكيّة عزاً للمسلمين وجمعاً للكلمة ورأباً للصدع ودفعاً للشر وأمناً للخليج وأهله، اللهم واجز خادم الحرمين وسمّو ولي عهده خير الجزاء ووفقهما لكل خير وفلاح".

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