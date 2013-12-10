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خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريماً لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء؛ تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعقب المأدبة ودع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، متمنياً لهم سفراً آمناً.

خادم الحرمين الشريفين القمة الخليجية الـ40 القمة الخليجية الرياض

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خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريماً لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون
سبق

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء؛ تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعقب المأدبة ودع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، متمنياً لهم سفراً آمناً.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
05:34 PM

خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريماً لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
7,142

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء؛ تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعقب المأدبة ودع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، متمنياً لهم سفراً آمناً.

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