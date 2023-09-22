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شقراء .. فعاليات اليوم الوطني تستمر لليوم الثالث والحضور كثيف

بسوق حليوة والمجلس ودار التراث وحديقة الملك وعدسة "الطويل" الطائرة توثق

تستمر فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بشقراء لليوم الثالث على التوالي بمتابعة المحافظ عادل بن عبدالله البواردي واللجان المشرفة والمنفذة للفعاليات وسط حضور كثيف من شتى شرائح المجتمع.

وتفصيلاً، تواصل محافظة شقراء فعاليات اليوم الوطني التي بدأت أول أمس الجمعة، إذ افتتح محافظ شقراء عادل البواردي فعاليات اليوم الوطني في كل من: دار تراث الوشم وسوق المجلس والخيمة الشعبية في سوق حليوة وحديقة الملك فهد.
وتنوعت تلك الفعاليات وشملت جميع الأعمار، ففي الخيمة الشعبية كان الجميع على موعد مع الراوي المعروف محمد الشرهان الذي أمتع الحضور برواياته وقصصه التاريخية بسرد ممتع، ثم استمع الجميع للمنشد العامر، كما استمتع الزوار في سوق حليوة بالتبضع من منتوجات الأسر المنتجة، والمشاركة في المسرح مع الفرق الترفيهية.

كما ما زالت الفعاليات مستمرة في البلدة التاريخية القديمة وفي سوق حليوة وسوق المجلس ‏وقصر السبيعي التاريخي، وكذلك حديقة الملك فهد العامة، ‏كما سيكون هناك غدًا فقرات للهجانة والخيالة، بالإضافة إلى العرضة السعودية والأناشيد الوطنية التي تجسد هذه المناسبة.


كاميرا المصور "محمد الطويل" الطائرة وثقت تلك الفعاليات والبرامج في لقطات وطنية معبرة.

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شقراء .. فعاليات اليوم الوطني تستمر لليوم الثالث والحضور كثيف
سبق

تستمر فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بشقراء لليوم الثالث على التوالي بمتابعة المحافظ عادل بن عبدالله البواردي واللجان المشرفة والمنفذة للفعاليات وسط حضور كثيف من شتى شرائح المجتمع.

وتفصيلاً، تواصل محافظة شقراء فعاليات اليوم الوطني التي بدأت أول أمس الجمعة، إذ افتتح محافظ شقراء عادل البواردي فعاليات اليوم الوطني في كل من: دار تراث الوشم وسوق المجلس والخيمة الشعبية في سوق حليوة وحديقة الملك فهد.
وتنوعت تلك الفعاليات وشملت جميع الأعمار، ففي الخيمة الشعبية كان الجميع على موعد مع الراوي المعروف محمد الشرهان الذي أمتع الحضور برواياته وقصصه التاريخية بسرد ممتع، ثم استمع الجميع للمنشد العامر، كما استمتع الزوار في سوق حليوة بالتبضع من منتوجات الأسر المنتجة، والمشاركة في المسرح مع الفرق الترفيهية.

كما ما زالت الفعاليات مستمرة في البلدة التاريخية القديمة وفي سوق حليوة وسوق المجلس ‏وقصر السبيعي التاريخي، وكذلك حديقة الملك فهد العامة، ‏كما سيكون هناك غدًا فقرات للهجانة والخيالة، بالإضافة إلى العرضة السعودية والأناشيد الوطنية التي تجسد هذه المناسبة.


كاميرا المصور "محمد الطويل" الطائرة وثقت تلك الفعاليات والبرامج في لقطات وطنية معبرة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
09:28 PM

شقراء .. فعاليات اليوم الوطني تستمر لليوم الثالث والحضور كثيف

بسوق حليوة والمجلس ودار التراث وحديقة الملك وعدسة "الطويل" الطائرة توثق

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فلاح الجوفان - شقراء
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تستمر فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بشقراء لليوم الثالث على التوالي بمتابعة المحافظ عادل بن عبدالله البواردي واللجان المشرفة والمنفذة للفعاليات وسط حضور كثيف من شتى شرائح المجتمع.

وتفصيلاً، تواصل محافظة شقراء فعاليات اليوم الوطني التي بدأت أول أمس الجمعة، إذ افتتح محافظ شقراء عادل البواردي فعاليات اليوم الوطني في كل من: دار تراث الوشم وسوق المجلس والخيمة الشعبية في سوق حليوة وحديقة الملك فهد.
وتنوعت تلك الفعاليات وشملت جميع الأعمار، ففي الخيمة الشعبية كان الجميع على موعد مع الراوي المعروف محمد الشرهان الذي أمتع الحضور برواياته وقصصه التاريخية بسرد ممتع، ثم استمع الجميع للمنشد العامر، كما استمتع الزوار في سوق حليوة بالتبضع من منتوجات الأسر المنتجة، والمشاركة في المسرح مع الفرق الترفيهية.

كما ما زالت الفعاليات مستمرة في البلدة التاريخية القديمة وفي سوق حليوة وسوق المجلس ‏وقصر السبيعي التاريخي، وكذلك حديقة الملك فهد العامة، ‏كما سيكون هناك غدًا فقرات للهجانة والخيالة، بالإضافة إلى العرضة السعودية والأناشيد الوطنية التي تجسد هذه المناسبة.


كاميرا المصور "محمد الطويل" الطائرة وثقت تلك الفعاليات والبرامج في لقطات وطنية معبرة.

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