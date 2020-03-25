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مغرد يطالب بشمول حملات الرش والتعقيم لـ"شرائع مكة" احترازياً لمواجهة كورونا

أمانة العاصمة المقدسة ترد: نود إحاطتك أخي الكريم أنه تم إيصال صوتك

طالب مواطن عبر الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة في "تويتر"، قائلا: "ممكن نشوفكم في الشرائع جزاكم الله خيرا".. إشارة منه بشمول حملات رش وتعقيم لحي الشرائع في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

بدورها ردت أمانة العاصمة المقدسة على المغرد: "نود إحاطتك أخي الكريم أنه تم إيصال صوتك".

وقد نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملة رش وتعقيم لعدد من الاماكن العامة والمنشآت الحيوية في العاصمة المقدسة .

وقال مدير عام الصحة العامة المهندس محمد باحارث أن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مبيناً ان اعمال التعقيم التي تنفذها الأمانة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الاماكن العامة ولفت "باحارث" إلى أن هذه الاجراءات الوقائية مستمرة ومتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، واتباع كافة الارشادات الصحية التي ترد من وزارة الصحة، حرصاً على سلامتهم.

وناشد المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة، وإخراج النفايات بالتوقيت المناسب بأكياس محكمة الاغلاق، ووضعها في الامكان المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة عمال الوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مغرد يطالب بشمول حملات الرش والتعقيم لـ"شرائع مكة" احترازياً لمواجهة كورونا
سبق

طالب مواطن عبر الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة في "تويتر"، قائلا: "ممكن نشوفكم في الشرائع جزاكم الله خيرا".. إشارة منه بشمول حملات رش وتعقيم لحي الشرائع في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

بدورها ردت أمانة العاصمة المقدسة على المغرد: "نود إحاطتك أخي الكريم أنه تم إيصال صوتك".

وقد نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملة رش وتعقيم لعدد من الاماكن العامة والمنشآت الحيوية في العاصمة المقدسة .

وقال مدير عام الصحة العامة المهندس محمد باحارث أن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مبيناً ان اعمال التعقيم التي تنفذها الأمانة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الاماكن العامة ولفت "باحارث" إلى أن هذه الاجراءات الوقائية مستمرة ومتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، واتباع كافة الارشادات الصحية التي ترد من وزارة الصحة، حرصاً على سلامتهم.

وناشد المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة، وإخراج النفايات بالتوقيت المناسب بأكياس محكمة الاغلاق، ووضعها في الامكان المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة عمال الوطن.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:15 AM

مغرد يطالب بشمول حملات الرش والتعقيم لـ"شرائع مكة" احترازياً لمواجهة كورونا

أمانة العاصمة المقدسة ترد: نود إحاطتك أخي الكريم أنه تم إيصال صوتك

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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طالب مواطن عبر الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة في "تويتر"، قائلا: "ممكن نشوفكم في الشرائع جزاكم الله خيرا".. إشارة منه بشمول حملات رش وتعقيم لحي الشرائع في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

بدورها ردت أمانة العاصمة المقدسة على المغرد: "نود إحاطتك أخي الكريم أنه تم إيصال صوتك".

وقد نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملة رش وتعقيم لعدد من الاماكن العامة والمنشآت الحيوية في العاصمة المقدسة .

وقال مدير عام الصحة العامة المهندس محمد باحارث أن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مبيناً ان اعمال التعقيم التي تنفذها الأمانة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الاماكن العامة ولفت "باحارث" إلى أن هذه الاجراءات الوقائية مستمرة ومتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، واتباع كافة الارشادات الصحية التي ترد من وزارة الصحة، حرصاً على سلامتهم.

وناشد المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة، وإخراج النفايات بالتوقيت المناسب بأكياس محكمة الاغلاق، ووضعها في الامكان المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة عمال الوطن.

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