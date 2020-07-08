النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أيتام "إخاء" يتسلمون سياراتهم الجديدة لمزاولة العمل الحر بمركباتهم الخاصة

كدفعة أولى لمشروع يتضمن أكثر من ٣٠٠ مركبة لخدمة المستفيدين

سلّمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عدد 3 سيارات للأيتام؛ لبدء مزاولتهم للعمل الحر عبر مركباتهم الخاصة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في مجال النقل التشاركي، والتوصيل عبر أنظمة توجيه المركبات.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام صالح بن خليف الدهمشي، أنه تم تسليم المركبات الثلاثة للأيتام بدعم يصل إلى 150.000 ريال؛ حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

وأضاف الدهمشي، أن تلك المبادرة تأتي كمرحلة أولى، ضمن "كفالة برنامج السيارات" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، والصندوق الخيري الاجتماعي، وتمثل هذه الدفعة بداية للمشروع الذي يتضمن أكثر من ٣٠٠ سيارة لخدمة المستفيدين.

وقال "تهدف مبادرة كفالة برنامج السيارات، إلى تحقيق رؤية المؤسسة التي أكدت تمكين الأيتام عبر توفير فرص العمل الحر لهم، وانخراطهم في سوق العمل بما يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وإلحاقهم بريادة الأعمال، وتحقيق دخل مادي يسـاهم في تحسـين مسـتواهم المعيشـي، بما يحقق لهم الاكتفاء الذاتي والاعتماد على أنفسهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاستقرار الشامل للأيتام، وهو ما أكدت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف برامجها المقدمة للمستفيدين من المؤسسات والمنظمات الخيرية.

وأضاف "الدهمشي" أن إخاء حرصت على الاستفادة من منتجات بنـك التنمية الاجتماعيـة، من خلال حصول الأيتام علـى قرض حسـن يمكّنهـم مـن تملّك سـيارات للعمـل بهـا ببرامـج توجيه المركبات والمشـاريع الناشـئة، والأسـر المنتجة بالشـراكة مع الصندوق الخيري الاجتماعي.

وبيّن أن حصول الأبناء والبنات الأيتام على سيارات خاصة للعمل، يمر بعدة مراحل وضوابط معينة، من ضمنها حصولهم على رخصة القيادة، وحضور المقابلة الشخصية، واجتياز التدريب من إحدى شركات توجيه المركبات، كما تتيح "إخاء" الفرصة للمرشحين لاختيار ما يناسبهم من السيارات المخصصة للعمل الحر.

وفي ختام تصريحه، أعرب الدهمشي عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الأمناء، لدعمه اللا محدود للأيتام، وحرصه على تلمس احتياجاتهم، واهتمامه بتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتجويد حياتهم من خلال برامج اجتماعية بنّاءة تُواكب الرؤية الوطنية المباركة 2030.

المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أيتام "إخاء" يتسلمون سياراتهم الجديدة لمزاولة العمل الحر بمركباتهم الخاصة
سبق

سلّمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عدد 3 سيارات للأيتام؛ لبدء مزاولتهم للعمل الحر عبر مركباتهم الخاصة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في مجال النقل التشاركي، والتوصيل عبر أنظمة توجيه المركبات.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام صالح بن خليف الدهمشي، أنه تم تسليم المركبات الثلاثة للأيتام بدعم يصل إلى 150.000 ريال؛ حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

وأضاف الدهمشي، أن تلك المبادرة تأتي كمرحلة أولى، ضمن "كفالة برنامج السيارات" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، والصندوق الخيري الاجتماعي، وتمثل هذه الدفعة بداية للمشروع الذي يتضمن أكثر من ٣٠٠ سيارة لخدمة المستفيدين.

وقال "تهدف مبادرة كفالة برنامج السيارات، إلى تحقيق رؤية المؤسسة التي أكدت تمكين الأيتام عبر توفير فرص العمل الحر لهم، وانخراطهم في سوق العمل بما يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وإلحاقهم بريادة الأعمال، وتحقيق دخل مادي يسـاهم في تحسـين مسـتواهم المعيشـي، بما يحقق لهم الاكتفاء الذاتي والاعتماد على أنفسهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاستقرار الشامل للأيتام، وهو ما أكدت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف برامجها المقدمة للمستفيدين من المؤسسات والمنظمات الخيرية.

وأضاف "الدهمشي" أن إخاء حرصت على الاستفادة من منتجات بنـك التنمية الاجتماعيـة، من خلال حصول الأيتام علـى قرض حسـن يمكّنهـم مـن تملّك سـيارات للعمـل بهـا ببرامـج توجيه المركبات والمشـاريع الناشـئة، والأسـر المنتجة بالشـراكة مع الصندوق الخيري الاجتماعي.

وبيّن أن حصول الأبناء والبنات الأيتام على سيارات خاصة للعمل، يمر بعدة مراحل وضوابط معينة، من ضمنها حصولهم على رخصة القيادة، وحضور المقابلة الشخصية، واجتياز التدريب من إحدى شركات توجيه المركبات، كما تتيح "إخاء" الفرصة للمرشحين لاختيار ما يناسبهم من السيارات المخصصة للعمل الحر.

وفي ختام تصريحه، أعرب الدهمشي عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الأمناء، لدعمه اللا محدود للأيتام، وحرصه على تلمس احتياجاتهم، واهتمامه بتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتجويد حياتهم من خلال برامج اجتماعية بنّاءة تُواكب الرؤية الوطنية المباركة 2030.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
10:50 AM

أيتام "إخاء" يتسلمون سياراتهم الجديدة لمزاولة العمل الحر بمركباتهم الخاصة

كدفعة أولى لمشروع يتضمن أكثر من ٣٠٠ مركبة لخدمة المستفيدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,356

سلّمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عدد 3 سيارات للأيتام؛ لبدء مزاولتهم للعمل الحر عبر مركباتهم الخاصة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في مجال النقل التشاركي، والتوصيل عبر أنظمة توجيه المركبات.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام صالح بن خليف الدهمشي، أنه تم تسليم المركبات الثلاثة للأيتام بدعم يصل إلى 150.000 ريال؛ حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

وأضاف الدهمشي، أن تلك المبادرة تأتي كمرحلة أولى، ضمن "كفالة برنامج السيارات" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، والصندوق الخيري الاجتماعي، وتمثل هذه الدفعة بداية للمشروع الذي يتضمن أكثر من ٣٠٠ سيارة لخدمة المستفيدين.

وقال "تهدف مبادرة كفالة برنامج السيارات، إلى تحقيق رؤية المؤسسة التي أكدت تمكين الأيتام عبر توفير فرص العمل الحر لهم، وانخراطهم في سوق العمل بما يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وإلحاقهم بريادة الأعمال، وتحقيق دخل مادي يسـاهم في تحسـين مسـتواهم المعيشـي، بما يحقق لهم الاكتفاء الذاتي والاعتماد على أنفسهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاستقرار الشامل للأيتام، وهو ما أكدت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف برامجها المقدمة للمستفيدين من المؤسسات والمنظمات الخيرية.

وأضاف "الدهمشي" أن إخاء حرصت على الاستفادة من منتجات بنـك التنمية الاجتماعيـة، من خلال حصول الأيتام علـى قرض حسـن يمكّنهـم مـن تملّك سـيارات للعمـل بهـا ببرامـج توجيه المركبات والمشـاريع الناشـئة، والأسـر المنتجة بالشـراكة مع الصندوق الخيري الاجتماعي.

وبيّن أن حصول الأبناء والبنات الأيتام على سيارات خاصة للعمل، يمر بعدة مراحل وضوابط معينة، من ضمنها حصولهم على رخصة القيادة، وحضور المقابلة الشخصية، واجتياز التدريب من إحدى شركات توجيه المركبات، كما تتيح "إخاء" الفرصة للمرشحين لاختيار ما يناسبهم من السيارات المخصصة للعمل الحر.

وفي ختام تصريحه، أعرب الدهمشي عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الأمناء، لدعمه اللا محدود للأيتام، وحرصه على تلمس احتياجاتهم، واهتمامه بتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتجويد حياتهم من خلال برامج اجتماعية بنّاءة تُواكب الرؤية الوطنية المباركة 2030.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,654
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,902
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,658
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,890

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة