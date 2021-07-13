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"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاتفاق: "السلولي" أصيب بكورونا.. وسيخضع للحجر المنزلي حتى يتشافى

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه لرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إصابة لاعب المنتخب الأولمبي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم سعد السلولي بفيروس كورونا . وقد أجرى اللاعب مسحة طبية قبيل انضمامة لمعسكر الفريق والمقام في النمسا، وقد انطلق المعسكر الإعدادي في 8 يونيو الماضي .

وسيخضع اللاعب للحجر المنزلي حتى يتشافى، وسيتم عمل مسحة أخرى قبل للتأكد من شفائه قبل المغادرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق: "السلولي" أصيب بكورونا.. وسيخضع للحجر المنزلي حتى يتشافى
سبق

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه لرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إصابة لاعب المنتخب الأولمبي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم سعد السلولي بفيروس كورونا . وقد أجرى اللاعب مسحة طبية قبيل انضمامة لمعسكر الفريق والمقام في النمسا، وقد انطلق المعسكر الإعدادي في 8 يونيو الماضي .

وسيخضع اللاعب للحجر المنزلي حتى يتشافى، وسيتم عمل مسحة أخرى قبل للتأكد من شفائه قبل المغادرة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
04:40 PM

الاتفاق: "السلولي" أصيب بكورونا.. وسيخضع للحجر المنزلي حتى يتشافى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه لرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إصابة لاعب المنتخب الأولمبي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم سعد السلولي بفيروس كورونا . وقد أجرى اللاعب مسحة طبية قبيل انضمامة لمعسكر الفريق والمقام في النمسا، وقد انطلق المعسكر الإعدادي في 8 يونيو الماضي .

وسيخضع اللاعب للحجر المنزلي حتى يتشافى، وسيتم عمل مسحة أخرى قبل للتأكد من شفائه قبل المغادرة.

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