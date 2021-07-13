الاتفاق: "السلولي" أصيب بكورونا.. وسيخضع للحجر المنزلي حتى يتشافى

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه لرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إصابة لاعب المنتخب الأولمبي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم سعد السلولي بفيروس كورونا . وقد أجرى اللاعب مسحة طبية قبيل انضمامة لمعسكر الفريق والمقام في النمسا، وقد انطلق المعسكر الإعدادي في 8 يونيو الماضي .

وسيخضع اللاعب للحجر المنزلي حتى يتشافى، وسيتم عمل مسحة أخرى قبل للتأكد من شفائه قبل المغادرة.