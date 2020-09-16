فرنسا تأسف لفشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل الحكومة الجديدة

دعت الجميع إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم

ذكر مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن فرنسا تأسف لفشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل حكومة، بعد أسبوعين من تحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعدًا نهائيًّا لذلك في 15 سبتمبر (أيلول).

وأضاف أن الوقت لم يفت بعد لتشكيل حكومة، وفقًا لـ "رويترز".

ودعا المسؤول الجميع إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والتصرف في نهاية الأمر بما يصبّ في مصلحة لبنان وحده، بإتاحة الفرصة لمصطفى أديب لتشكيل حكومة بما يلائم خطورة الوضع.