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"الأرصاد" تنبّه: استمرار الرياح السطحية والأتربة المثارة على الرياض

الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل" وتنتهي 9 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة الرياض.

وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر".

وأضافت: بدأ الإنذار في الساعة 9:00 صباح اليوم الأربعاء وينتهي في الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه.

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"الأرصاد" تنبّه: استمرار الرياح السطحية والأتربة المثارة على الرياض
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة الرياض.

وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر".

وأضافت: بدأ الإنذار في الساعة 9:00 صباح اليوم الأربعاء وينتهي في الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
03:25 PM

"الأرصاد" تنبّه: استمرار الرياح السطحية والأتربة المثارة على الرياض

الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل" وتنتهي 9 مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,756

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة الرياض.

وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر".

وأضافت: بدأ الإنذار في الساعة 9:00 صباح اليوم الأربعاء وينتهي في الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه.

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