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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

جرى خلال الاتصال استعراض الأحداث على الساحتَيْن الإقليمية والدولية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.


ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.


10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
08:54 PM
اخر تعديل
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
11:56 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

جرى خلال الاتصال استعراض الأحداث على الساحتَيْن الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,884

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.


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