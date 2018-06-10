وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-10 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.



10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:54 PM

اخر تعديل 10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 11:56 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة جرى خلال الاتصال استعراض الأحداث على الساحتَيْن الإقليمية والدولية





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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.



