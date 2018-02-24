وقال "تعليم المدينة" إنه "‏بناءً على التنبيهات المتقدمة لرئاسة الأرصاد وتنبيهات إدارة الدفاع المدني عن حالة الأجواء الممطرة والآثار المترتبة عليها؛ نعلن عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد 9/ 6/ 1439 في كافة مدارسه، ومدارس مكاتب التعليم الخارجية، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات".

أصدر مدير إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، قراراً بتعليق الدراسة غداً في كافة مدارس منطقة المدينة المنورة بسبب التقلبات الجوية التي ستجتاح المنطقة صباح غد الأحد.

تعليق الدراسة غداً في المدينة المنورة حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات خالد الشاماني يوسف سفر سبق 2018-02-24 أصدر مدير إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، قراراً بتعليق الدراسة غداً في كافة مدارس منطقة المدينة المنورة بسبب التقلبات الجوية التي ستجتاح المنطقة صباح غد الأحد. وقال "تعليم المدينة" إنه "‏بناءً على التنبيهات المتقدمة لرئاسة الأرصاد وتنبيهات إدارة الدفاع المدني عن حالة الأجواء الممطرة والآثار المترتبة عليها؛ نعلن عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد 9/ 6/ 1439 في كافة مدارسه، ومدارس مكاتب التعليم الخارجية، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات".

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 07:37 PM

اخر تعديل 25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 02:05 AM

تعليق الدراسة غداً في المدينة المنورة حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات بسبب التقلبات الجوية التي ستجتاح المنطقة صباح غد الأحد





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أصدر مدير إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، قراراً بتعليق الدراسة غداً في كافة مدارس منطقة المدينة المنورة بسبب التقلبات الجوية التي ستجتاح المنطقة صباح غد الأحد.

وقال "تعليم المدينة" إنه "‏بناءً على التنبيهات المتقدمة لرئاسة الأرصاد وتنبيهات إدارة الدفاع المدني عن حالة الأجواء الممطرة والآثار المترتبة عليها؛ نعلن عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد 9/ 6/ 1439 في كافة مدارسه، ومدارس مكاتب التعليم الخارجية، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات".