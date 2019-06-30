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سارة الجمعة تنتزع بطاقة التأهُّل العالمي.. والنخلي يتوّج بفضية 200 م

في لعبتَي الرمح والقرص.. في ملتقى تونس للإعاقة

تأهّلت لاعبة المنتخب السعودي لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة في دبي، بعد تحقيقها المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر "تصنيف F36" ضمن منافسات ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى على ملعب رادس في العاصمة تونس.

وحقق هاني النخلي ميداليتين برونزيتين في منافستَيْ رمي القرص ورمي الرمح "تصنيف F33" بعد حلوله ثالثًا في المنافسات، فيما توج علي النخلي بفضية سباق 200 متر "تصنيف T37" بحلوله ثانيًا في السباق بزمن 24:85 ثانية.

وكان الأخضر حقق يوم الجمعة في انطلاق المنافسات ميداليتين ذهبيتين عن طريق نور الصناع في سباق 100 متر "تصنيف T44" بعد أن حلّ أولًا بزمن 12,20 ثانية، وعلي النخلي، في سباق 100 م "تصنيف T37" بحلوله أولًا بزمن 12,36 ثانية، ليصبح مجموع الميداليات حتى الآن 6 ميداليات "ذهبيتان وفضية واحدة و3 برونزيات".

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سارة الجمعة تنتزع بطاقة التأهُّل العالمي.. والنخلي يتوّج بفضية 200 م
سبق

تأهّلت لاعبة المنتخب السعودي لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة في دبي، بعد تحقيقها المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر "تصنيف F36" ضمن منافسات ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى على ملعب رادس في العاصمة تونس.

وحقق هاني النخلي ميداليتين برونزيتين في منافستَيْ رمي القرص ورمي الرمح "تصنيف F33" بعد حلوله ثالثًا في المنافسات، فيما توج علي النخلي بفضية سباق 200 متر "تصنيف T37" بحلوله ثانيًا في السباق بزمن 24:85 ثانية.

وكان الأخضر حقق يوم الجمعة في انطلاق المنافسات ميداليتين ذهبيتين عن طريق نور الصناع في سباق 100 متر "تصنيف T44" بعد أن حلّ أولًا بزمن 12,20 ثانية، وعلي النخلي، في سباق 100 م "تصنيف T37" بحلوله أولًا بزمن 12,36 ثانية، ليصبح مجموع الميداليات حتى الآن 6 ميداليات "ذهبيتان وفضية واحدة و3 برونزيات".

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
07:31 PM

سارة الجمعة تنتزع بطاقة التأهُّل العالمي.. والنخلي يتوّج بفضية 200 م

في لعبتَي الرمح والقرص.. في ملتقى تونس للإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهّلت لاعبة المنتخب السعودي لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة في دبي، بعد تحقيقها المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر "تصنيف F36" ضمن منافسات ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى على ملعب رادس في العاصمة تونس.

وحقق هاني النخلي ميداليتين برونزيتين في منافستَيْ رمي القرص ورمي الرمح "تصنيف F33" بعد حلوله ثالثًا في المنافسات، فيما توج علي النخلي بفضية سباق 200 متر "تصنيف T37" بحلوله ثانيًا في السباق بزمن 24:85 ثانية.

وكان الأخضر حقق يوم الجمعة في انطلاق المنافسات ميداليتين ذهبيتين عن طريق نور الصناع في سباق 100 متر "تصنيف T44" بعد أن حلّ أولًا بزمن 12,20 ثانية، وعلي النخلي، في سباق 100 م "تصنيف T37" بحلوله أولًا بزمن 12,36 ثانية، ليصبح مجموع الميداليات حتى الآن 6 ميداليات "ذهبيتان وفضية واحدة و3 برونزيات".

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