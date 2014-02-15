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سوريا.. مقتل جندي وسقوط 11 جريحًا آخرين في تفجير بدمشق

تم بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في حافلة مبيت عسكرية

قُتل جندي سوري اليوم، وجرح 11 آخرون في تفجير عبوة ناسفة في حافلة عسكرية، بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلًا عن مصدر عسكري: إن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، تم بعبوة ناسفة مزروعة مسبقًا من قِبَل إرهابيين في حافلة مبيت عسكرية.

وتُعد الهجمات التي تشنها جماعات معارضة في العاصمة السورية، نادرة، وخصوصًا بعد قضاء الجيش السوري على جيوب كانت تتمركز فيها تلك الأخيرة في محيط دمشق.

وكانت دمشق قد شهدت مصرع 14 شخصًا، وسقوط عدد من الجرحى في أكتوبر الماضي، جراء تفجير بعبوتين ناسفتين، تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس.

سوريا

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سوريا.. مقتل جندي وسقوط 11 جريحًا آخرين في تفجير بدمشق
سبق

قُتل جندي سوري اليوم، وجرح 11 آخرون في تفجير عبوة ناسفة في حافلة عسكرية، بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلًا عن مصدر عسكري: إن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، تم بعبوة ناسفة مزروعة مسبقًا من قِبَل إرهابيين في حافلة مبيت عسكرية.

وتُعد الهجمات التي تشنها جماعات معارضة في العاصمة السورية، نادرة، وخصوصًا بعد قضاء الجيش السوري على جيوب كانت تتمركز فيها تلك الأخيرة في محيط دمشق.

وكانت دمشق قد شهدت مصرع 14 شخصًا، وسقوط عدد من الجرحى في أكتوبر الماضي، جراء تفجير بعبوتين ناسفتين، تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
01:41 PM

سوريا.. مقتل جندي وسقوط 11 جريحًا آخرين في تفجير بدمشق

تم بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في حافلة مبيت عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل جندي سوري اليوم، وجرح 11 آخرون في تفجير عبوة ناسفة في حافلة عسكرية، بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلًا عن مصدر عسكري: إن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، تم بعبوة ناسفة مزروعة مسبقًا من قِبَل إرهابيين في حافلة مبيت عسكرية.

وتُعد الهجمات التي تشنها جماعات معارضة في العاصمة السورية، نادرة، وخصوصًا بعد قضاء الجيش السوري على جيوب كانت تتمركز فيها تلك الأخيرة في محيط دمشق.

وكانت دمشق قد شهدت مصرع 14 شخصًا، وسقوط عدد من الجرحى في أكتوبر الماضي، جراء تفجير بعبوتين ناسفتين، تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,151
38 مليار ..

38 مليار ..

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15,119

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