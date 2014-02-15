سوريا.. مقتل جندي وسقوط 11 جريحًا آخرين في تفجير بدمشق

تم بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في حافلة مبيت عسكرية

قُتل جندي سوري اليوم، وجرح 11 آخرون في تفجير عبوة ناسفة في حافلة عسكرية، بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلًا عن مصدر عسكري: إن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، تم بعبوة ناسفة مزروعة مسبقًا من قِبَل إرهابيين في حافلة مبيت عسكرية.

وتُعد الهجمات التي تشنها جماعات معارضة في العاصمة السورية، نادرة، وخصوصًا بعد قضاء الجيش السوري على جيوب كانت تتمركز فيها تلك الأخيرة في محيط دمشق.

وكانت دمشق قد شهدت مصرع 14 شخصًا، وسقوط عدد من الجرحى في أكتوبر الماضي، جراء تفجير بعبوتين ناسفتين، تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس.