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"بلدية دومة الجندل" تدهم سكنًا للعمالة تم تحويله لمستودع للمواد الغذائية

استغلوه في تحضير الأطعمة بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية

كشفت الجولات التفقدية لمراقبي بلدية محافظة دومة الجندل عن تحويل عمالة من الجنسية الآسيوية مقر سكنهم إلى مستودع لتخزين المواد الغذائية، وتحضير الأطعمة، بطُرق مخالفة للاشتراطات الصحية.

وقالت بلدية محافظة دومة الجندل إنه تبيَّن خلال المداهمة، بمشاركة من الجهات الأمنية، أن الموقع يحتوي على كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، وأنواع مختلفة من المواد الغذائية، تم تخزينها بطريقة مخالفة، وتوزيعها.

وأضافت بأنه بناء عليه، ولمخالفة الاشتراطات الصحية، فقد تم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وتحويل العمالة المخالفة لشرطة المحافظة لتطبيق النظام بحقهم.

وأكد رئيس بلدية محافظة دومة الجندل، المهندس فهد إبراهيم العنزي، أنه بناء على توجيه من أمين المنطقة سوف يتم تطبيق النظام على كل مخالف للأنظمة والتعليمات. لافتًا إلى تكثيف الجولات الميدانية، ومنوهًا بجهود الجهات المشاركة مع بلدية المحافظة، ومتطلعًا من الجميع للتعاون مع البلدية من خلال الاتصال على رقم 940 في حال ملاحظة أي مخالفة.

دومة الجندل بلدية دومة الجندل المواد الغذائية الاشتراطات الصحية

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"بلدية دومة الجندل" تدهم سكنًا للعمالة تم تحويله لمستودع للمواد الغذائية
سبق

كشفت الجولات التفقدية لمراقبي بلدية محافظة دومة الجندل عن تحويل عمالة من الجنسية الآسيوية مقر سكنهم إلى مستودع لتخزين المواد الغذائية، وتحضير الأطعمة، بطُرق مخالفة للاشتراطات الصحية.

وقالت بلدية محافظة دومة الجندل إنه تبيَّن خلال المداهمة، بمشاركة من الجهات الأمنية، أن الموقع يحتوي على كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، وأنواع مختلفة من المواد الغذائية، تم تخزينها بطريقة مخالفة، وتوزيعها.

وأضافت بأنه بناء عليه، ولمخالفة الاشتراطات الصحية، فقد تم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وتحويل العمالة المخالفة لشرطة المحافظة لتطبيق النظام بحقهم.

وأكد رئيس بلدية محافظة دومة الجندل، المهندس فهد إبراهيم العنزي، أنه بناء على توجيه من أمين المنطقة سوف يتم تطبيق النظام على كل مخالف للأنظمة والتعليمات. لافتًا إلى تكثيف الجولات الميدانية، ومنوهًا بجهود الجهات المشاركة مع بلدية المحافظة، ومتطلعًا من الجميع للتعاون مع البلدية من خلال الاتصال على رقم 940 في حال ملاحظة أي مخالفة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:57 PM

"بلدية دومة الجندل" تدهم سكنًا للعمالة تم تحويله لمستودع للمواد الغذائية

استغلوه في تحضير الأطعمة بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية

A A A
مهنا التميمي - الجوف
1
1,986

كشفت الجولات التفقدية لمراقبي بلدية محافظة دومة الجندل عن تحويل عمالة من الجنسية الآسيوية مقر سكنهم إلى مستودع لتخزين المواد الغذائية، وتحضير الأطعمة، بطُرق مخالفة للاشتراطات الصحية.

وقالت بلدية محافظة دومة الجندل إنه تبيَّن خلال المداهمة، بمشاركة من الجهات الأمنية، أن الموقع يحتوي على كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، وأنواع مختلفة من المواد الغذائية، تم تخزينها بطريقة مخالفة، وتوزيعها.

وأضافت بأنه بناء عليه، ولمخالفة الاشتراطات الصحية، فقد تم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وتحويل العمالة المخالفة لشرطة المحافظة لتطبيق النظام بحقهم.

وأكد رئيس بلدية محافظة دومة الجندل، المهندس فهد إبراهيم العنزي، أنه بناء على توجيه من أمين المنطقة سوف يتم تطبيق النظام على كل مخالف للأنظمة والتعليمات. لافتًا إلى تكثيف الجولات الميدانية، ومنوهًا بجهود الجهات المشاركة مع بلدية المحافظة، ومتطلعًا من الجميع للتعاون مع البلدية من خلال الاتصال على رقم 940 في حال ملاحظة أي مخالفة.

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