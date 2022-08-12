تحركات "أردوغان" في المنطقة.. محور شرّ جديد ينشر الإرهاب والفوضى بدعم قطري

استفزاز واعتداء.. يسير على مخطط إيران في التجنيد ودفع الأموال في ليبيا وسوريا

تركيا اليوم بقيادة "أردوغان" منافس كبير للملالي في رعاية الإرهاب، ومحور إرهاب وشرّ جديد في المنطقة يمارس فوضى الاعتداء والتدخل في شؤونها، فما أشبه "أردوغان الإخوان" بـ"خامنئي الملالي"، تركيا اليوم دولة تقوم بتدمير الدول ومساندة لإيران في نشر الإرهاب والفوضى. فحينما شعرت بعودة العراق للبيت العربي وطرد خونة إيران، كان الاعتداء السافر على العراق وخرق حدودها وقتل عدد من ضباط العراق.

تلك السياسة العدوانية التي أظهرها "أردوغان الإخوان"، تجاه دول المنطقة وبدعم من نظام الدوحة، وهو أحد وكلاء تركيا وأذرعها في مشروعها الإرهابي إلى جوار الملالي، فنشر الطائرات المسيرة والمسلحين والمليشيات، وذلك من أجل البحث عن النفوذ والسيطرة، تركيا بقيادة "أردوغان" دولة مارقة تثير الفتن، وتعمل على نشر الإرهاب وزعزعة أمن المنطقة بتخطيط من راعية الإرهاب الأولى إيران، وبدعم من نظام الدوحة الهزيل.

تركيا تسير على مخطط إيراني في التجنيد ودفع الأموال في ليبيا وسوريا، وهو ما فعلته إيران سابقاً مع الأفغان في تجنيدهم ومدّهم بالأموال للقتال في سوريا، نظام "أردوغان" والملالي العدائي والاستفزازي للدول يكشف مخططاتهم وحربهم ضد العرب.

"أردوغان" الذي حاول اللعب بسياسة القوة الناعمة وتظاهره بخدمة الإسلام والتحايل على بعض الدول الإفريقية، ووضع بعض الأموال لخديعتهم، ولتشكيل مرتزقة جدد يزجّ بهم في المعارك، وإشعال الفتن في الدول.

أنقرة اليوم في مواجهة مع محيطها الإقليمي، العربي والأوروبي، ومع الولايات المتحدة التي قد تجد نفسها مجبرة على أن تمر إلى سنّ عقوبات مشددة عليها كرد فعل على تهديدات تدخلها واستفزازها، وكذلك الاعتداء على العراق وإرسال المرتزقة إلى ليبيا.